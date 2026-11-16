Momentos de tensión fueron los que vivió un automovilista que evitó ser víctima de un asalto, luego de que varios sujetos a bordo de una camioneta azul intentaran cerrarle el paso y obligarlo a detenerse en una vialidad de la zona limítrofe entre Hidalgo y el Estado de México.

El intento de atraco quedó registrado en video, cuyas imágenes fueron difundidas en redes sociales. En ellas se observa cómo los ocupantes de una camioneta SUV se atraviesan frente a otros vehículos y realizan frenadas repentinas para bloquear su circulación.

Reproducir Tras viralizarse el video en redes sociales, usuarios de la vialidad solicitaron reforzar la vigilancia policial, principalmente durante las tardes y noches.

En medio de la maniobra, varios individuos descienden de la unidad y presuntamente exhiben armas de fuego para intimidar a los automovilistas. Sin embargo, uno de los conductores consigue escapar del sitio y evita quedar a merced de los presuntos delincuentes.

Los reportes que acompañan la grabación ubican el incidente en las inmediaciones de Reyes Acozac, a la altura de la salida del Libramiento Cancún hacia el panteón de esa localidad, en la ruta que conecta Tizayuca con Zumpango y Tecámac.

La publicación encendió las alertas entre usuarios de esta vía, quienes solicitaron incrementar la vigilancia policial ante el riesgo de e