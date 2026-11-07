Trailero asaltado y maniatado en Edomex; ahora dice que 'lo corrieron del trabajo'

Después de que delincuentes le robaron su tráiler, lo mantuvieron privado de su libertad y lo abandonaron amarrado de pies y manos cerca de la caseta de Chalco, en el Estado de México, Juan Gabriel N se comunicó con Imagen Noticias de la Noche y reveló que la empresa para la que trabajaba lo despidió.

El operador, que apenas hace unos días había sido auxiliado por otro trailero que lo encontró a un costado de la autopista México-Puebla, denunció que Transportes Guzmán, empresa para la que trabajaba, lo dejó sin su empleo y sin liquidación, pese a que él fue la víctima del asalto.

Según contó, en la empresa simplemente le ordenaron recoger sus pertenencias y marcharse.

"Empaque sus cosas, váyase a su casa", fue la instrucción que asegura haber recibido, además de que le advirtieron que lo sacarían del camino.

Juan Gabriel N reclamó por dicha decisión que considera injusta, pues insiste en que no hizo nada malo y que el robo del camión estuvo fuera de sus manos.

El trailero fue despedido de su trabajo Especial

"Me estás corriendo sin justificación, yo no hice nada malo. Mi familia y yo, ¿de dónde vamos a comer?", cuestionó en un audio transmitido por Imagen Noticias.

El asalto ocurrió cuando transportaba un cargamento de jabón desde Veracruz hacia Cuautitlán Izcalli. Al circular por el Circuito Exterior Mexiquense, sujetos que viajaban en dos camionetas lo interceptaron, le quitaron el tráiler y lo mantuvieron retenido durante varias horas.

Los delincuentes terminaron por abandonarlo en un cerro, con las manos y los pies sujetos con cinchos de plástico. Juan Gabriel logró bajar como pudo hasta llegar a un costado de la carretera, donde fue encontrado por Felipe, otro trailero que se detuvo para ayudarlo.

Lo abandonaron en un cerro y bajó a pie de carretera Especial

Felipe lo liberó, grabó un video para avisarle a su familia que estaba vivo y posteriormente lo llevó con elementos de la Guardia Nacional para que recibiera apoyo.

El rescate se hizo viral en redes sociales, pero ahora Juan Gabriel enfrenta la pérdida de su empleo.

Hasta ahora no se ha documentado una explicación pública de la empresa sobre las razones del despido.