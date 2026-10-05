Vicecoordinadora del PT en el Senado descarta a Tatiana Clouthier para NL

La vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, descartó a Tatiana Clouthier como una eventual candidata del partido para la gubernatura de Nuevo León en 2027 y anunció que el diputado con licencia Jesús Elizondo será su propuesta para competir por la candidatura estatal.

Bañuelos señaló que el PT respeta a Clouthier, pero recordó que la exsecretaria de Economía es militante de Morena y participó en el proceso interno de ese partido.

Tatiana nosotros la respetamos muchísimo pero es una compañera militante de Morena y ella acudió a su proceso interno y ya se expresó respecto a ella”, declaró la senadora.

Ante la posibilidad de que Clouthier pudiera ser considerada por el PT, Bañuelos fue tajante:

“Sí, está descartada porque nosotros hemos sido aliados históricos, somos fundadores del movimiento de la Cuarta Transformación”, afirmó.

PT propone a Jesús Elizondo para Nuevo León

En lugar de Clouthier, la dirigencia petista impulsa a Jesús Elizondo como su aspirante a coordinador estatal y planteó que su perfil sea medido frente al de Clara Luz Flores mediante una encuesta espejo.

Bañuelos calificó a Elizondo como “un extraordinario perfil joven con una gran capacidad” y explicó que el partido le pidió desde las primeras etapas de la convocatoria aceptar la invitación para registrarse como aspirante del PT.

Él es nuestro aspirante a coordinador estatal y estamos nosotros solicitando que se haga una encuesta en el caso de él y de nuestra compañera Clara Luz”, detalló.

La solicitud, explicó la legisladora, fue planteada durante las conversaciones con Morena en la Mesa Nacional de Coalición, encabezada por Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

Tatiana Clouthier crea nuevo movimiento

La postura del PT ocurre después de que Tatiana Clouthier anunciara la creación del movimiento Todos con Conciencia, luego de expresar su desacuerdo con la designación de Clara Luz Flores para encabezar la candidatura de Morena en Nuevo León.

Clouthier escribió en redes sociales que “el Estado no merece ser entregado” y señaló que el nuevo movimiento no buscaría cargos públicos, sino “transformar Nuevo León”.

La exfuncionaria también refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que hasta ahora no ha definido públicamente cuál será el papel electoral de Todos con Conciencia.

La definición de la candidatura de Morena en Nuevo León generó diferencias al interior del partido, en un proceso en el que también participaron otros perfiles. La elección de los coordinadores estatales para las gubernaturas de 2027 llevó a las dirigencias de Morena a defender públicamente los resultados de sus encuestas.

En este escenario, el PT fijó su posición sobre Clouthier y colocó a Jesús Elizondo como su propuesta para buscar que su perfil sea comparado mediante una encuesta con Clara Luz Flores.