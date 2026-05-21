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En Veracruz, ISSSTE realiza jornada para apoyar a pacientes con problemas cardiacos

Gracias al trabajo multidisciplinario, los pacientes requirieron solo un día de hospitalización y observación postoperatoria antes de ser dados de alta.

Por: Patricia Rodríguez Calva

La jornada, que se llevó a cabo del 13 al 15 de mayo, estuvo coordinada por Gustavo Reyes Terán, director médico del instituto,Especial

En el estado de Veracruz, el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó una jornada de ablación de arritmias y revisión de marcapasos, con la cual benefició a 58 pacientes de la región.

Dicha estrategia forma parte de las acciones institucionales para fortalecer la atención especializada, “reducir tiempos de espera y acercar procedimientos de alta complejidad a la población derechohabiente”.

La jornada, que se llevó a cabo del 13 al 15 de mayo, estuvo coordinada por Gustavo Reyes Terán, director médico del instituto, para brindar atención a derechohabientes de Oaxaca y Veracruz con un rango de edad de entre 28 y 68 años.

Tras los resultados, los pacientes ya fueron dados de alta después de un día de hospitalización y observación médica, gracias al trabajo coordinado de diversos especialistas.

“Fueron incorporados a esta jornada médica por presentar trastornos del ritmo cardiaco, así como por requerir revisión programada de marcapasos implantados para ajuste de parámetros e identificación oportuna de posibles complicaciones”.

Entre los procedimientos se realizaron seis ablaciones cardiacas y dos colocaciones de marcapasos. Además, se efectuó la revisión de marcapasos a 50 derechohabientes programados provenientes de la Clínica Hospital (CH) “Xalapa”.

El ISSSTE agregó que las jornadas quirúrgicas son muestra del objetivo de fortalecer el acceso a procedimientos de especialidad para los derechohabientes y mejorar su bienestar y estado físico.

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