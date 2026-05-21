En Veracruz, ISSSTE realiza jornada para apoyar a pacientes con problemas cardiacos

En el estado de Veracruz, el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó una jornada de ablación de arritmias y revisión de marcapasos, con la cual benefició a 58 pacientes de la región.

Dicha estrategia forma parte de las acciones institucionales para fortalecer la atención especializada, “reducir tiempos de espera y acercar procedimientos de alta complejidad a la población derechohabiente”.

La jornada, que se llevó a cabo del 13 al 15 de mayo, estuvo coordinada por Gustavo Reyes Terán, director médico del instituto, para brindar atención a derechohabientes de Oaxaca y Veracruz con un rango de edad de entre 28 y 68 años.

Tras los resultados, los pacientes ya fueron dados de alta después de un día de hospitalización y observación médica, gracias al trabajo coordinado de diversos especialistas.

“Fueron incorporados a esta jornada médica por presentar trastornos del ritmo cardiaco, así como por requerir revisión programada de marcapasos implantados para ajuste de parámetros e identificación oportuna de posibles complicaciones”.

Entre los procedimientos se realizaron seis ablaciones cardiacas y dos colocaciones de marcapasos. Además, se efectuó la revisión de marcapasos a 50 derechohabientes programados provenientes de la Clínica Hospital (CH) “Xalapa”.

El ISSSTE agregó que las jornadas quirúrgicas son muestra del objetivo de fortalecer el acceso a procedimientos de especialidad para los derechohabientes y mejorar su bienestar y estado físico.