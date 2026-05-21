Roba escultura del tamaño de un niño de 8 años y cree que nadie lo va a notar

Con todo y la escultura que robó fue detenido, por policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Querétaro, un hombre señalado por el robo de una pieza de bronce del tamaño de un niño ubicada en el emblemático Puente de la Historia de este municipio.

De acuerdo con información oficial, el aseguramiento ocurrió luego de que el Centro de Control, Comunicación y Cómputo (C4) recibiera un reporte ciudadano alertando sobre la desaparición de la pieza ornamental.

Tras activar un operativo de búsqueda en la zona, policías municipales localizaron al presunto responsable en las inmediaciones de la ribera del río. El sujeto llevaba la escultura escondida debajo de una sudadera, intentando pasar desapercibido.

Al momento de la inspección preventiva, el individuo mostró una actitud agresiva hacia los oficiales, por lo que fue sometido y detenido conforme a los protocolos de actuación policial.

Posteriormente, tanto el detenido como la escultura recuperada fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal en las próximas horas.

La corporación municipal destacó que la pronta respuesta de los elementos permitió recuperar el objeto robado y atender de manera inmediata el reporte ciudadano, reforzando así las acciones de vigilancia y seguridad en San Juan del Río.

"Al primero que se mueva le voy a dar un balazo"

A principios de este 2026, un violento asalto contra un automovilista y su familia quedó captado en video cuando transitaban en la autopista México–Querétaro, a la altura del municipio de Tepeji del Río.

Todo ocurrió poco antes de las nueve de la noche del lunes 12 de enero, a la altura del corredor industrial del municipio.

En ese punto, sujetos armados obligaron al conductor a detener la marcha, amenazando a los ocupantes del vehículo, los despojaron de objetos de valor y golpearon al conductor, quien resultó con una herida grave en la cabeza tras ser atacado con un arma.

En el video se escucha como uno de los delincuentes amenaza con la frase: "al primero que se mueva le voy a dar un balazo", mientras su cómplice se acerca y pide a las víctimas agacharse.

El atraco ocurre en una vialidad de alto tránsito vehicular, sobre todo transporte de carga.

Automovilistas y transportistas han denunciado en repetidas ocasiones prácticas como falsos retenes, persecuciones, uso de ponchallantas y asaltos con armas de fuego.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

jcp