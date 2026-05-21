Trailer impacta vehículo y mata a niño de 12 años que viajaba en la parte trasera

Un menor de 12 años falleció y dos hombres resultaron lesionados tras un accidente vial entre un tractocamión y un vehículo particular, ocurrido durante la madrugada de este jueves en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el percance se registró sobre el Anillo Periférico y Camino Vecinal, en la colonia Monclovita.

Al arribar al sitio, los cuerpos de auxilio informaron que un tractocamión impactó a un automóvil Honda color blanco, proyectándolo fuera de la carpeta asfáltica.

En el lugar resultaron lesionados Roberto Carlos Hernández Moreno, de 48 años, y Jesús Bruno Méndez Moreno, de 40 años, mientras que el menor identificado como Juan Mateo de 12 años, quien viajaba en la parte trasera del vehículo, murió.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a uno de los lesionados a un hospital de la localidad para recibir atención médica.

El tráiler involucrado era un Kenworth blanco con caja seca, de la empresa MEKSA, el cual transportaba refrigeradores con destino al Parque Escobedo.

La zona quedó bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, en espera de las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de García y Escobedo, además de unidades de auxilio vial, Cruz Roja y Fuerza Civil.

Vehículo familiar choca contra pared de gasolinera

Dos adultos fallecidos y dos menores de edad lesionados fue el saldo que dejó el choque de un automóvil contra una pared sobre la Carretera Nacional, registrado el pasado domingo, en el municipio de Monterrey, en Nuevo León.

El accidente se registró alrededor de las 16:58 horas de este domingo a la altura del cruce de la Carretera Nacional y Camino a las Calderas, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales hacia la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado fue un Nissan Tsuru que terminó impactado de manera frontal contra la pared de una gasolinera ubicada sobre la mencionada vía.

Al arribo de las unidades de emergencia, paramédicos y rescatistas localizaron al interior del automóvil a un hombre y una mujer sin signos vitales, por lo que ambos fueron declarados sin vida en el sitio.

Las víctimas mortales corresponden a un masculino de aproximadamente 40 años, quien vestía playera de tirantes amarilla y pantalón de mezclilla azul, así como una mujer de cerca de 35 años que portaba una blusa rosa y shorts negros.

En el mismo automóvil viajaban dos menores de edad, presuntamente hijos de la pareja fallecida, quienes quedaron atrapados.

Elementos de Protección Civil de Monterrey, en coordinación con Bomberos de Nuevo León y Protección Civil del Estado, realizaron maniobras de extracción vehicular para liberar a los menores.

Una adolescente de 12 años fue atendida inicialmente en el lugar debido a diversas lesiones y golpes en distintas partes del cuerpo.

Tras recibir soporte vital por parte de paramédicos, fue trasladada de manera prioritaria al Hospital Universitario para continuar con su atención médica.

También un niño de 6 años recibió atención prehospitalaria por parte de personal del CRUM, quienes señalaron que presentaba una probable fractura en tibia y peroné de la pierna derecha.

Posteriormente, también fue llevado al Hospital Universitario bajo observación médica.

Durante varios minutos, las corporaciones mantuvieron acordonada la zona mientras realizaban labores de abanderamiento, mitigación de riesgos y control vial para evitar otro percance en el área.

Además, uno de los tres carriles permaneció parcialmente cerrado con dirección hacia el centro de Monterrey debido a la presencia y trabajo de las autoridades correspondientes, lo que provocó afectaciones momentáneas en la circulación.

En el lugar permanecieron elementos de Protección Civil Monterrey, Movilidad Monterrey, Cruz Roja, CRUM, Protección Civil de Nuevo León y Bomberos, mientras agentes ministeriales y peritos realizaban las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

Además, el pavimento se encontraba resbaladizo debido a la lluvia registrada en la zona, lo que complicó la circulación vehicular.

jcp