Veracruz descarta alza a la tortilla por el momento, pero advierte ajustes

Este 11 de agosto, a diferencia de los reportes del incremento en el precio de las tortillas en Tamaulipas, en Veracruz no ha sido generalizado. Los precios se mantienen bajo los tabuladores previamente establecidos, aunque con variaciones regionales.

De acuerdo con empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco Servytur), el precio actualmente se mantiene estable después de un incremento registrado en abril.

“El costo promedio es entre los 28 y 30 pesos por kilogramo y no se prevé que varíe en este momento, a menos que hubiera incrementos en los combustibles o servicios como energía eléctrica o algún insumo”, explicaron.

Por su parte, el gremio de molineros mantiene la vigilancia sobre los costos de operación y advierte que futuras fluctuaciones en los precios de los insumos podrían presionar nuevos ajustes en las próximas semanas.