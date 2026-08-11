Salvan brazo a niño tras mordedura de cascabel en Zacatecas

Especialistas del Hospital General “Zacatecas” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) lograron salvar el brazo de un niño de 11 años de edad que desarrolló síndrome compartimental tras la mordedura de una serpiente de cascabel.

La rápida intervención quirúrgica mediante una fasciotomía de urgencia permitió aliviar la presión en el antebrazo del menor, restablecer el flujo sanguíneo y evitar la necrosis del tejido, mientras que el posterior uso de clavos de Kirschner facilitó el cierre progresivo de la herida en un periodo de solo 72 horas y sin complicaciones.

El cirujano general del nosocomio, Mario Hernández Mancillas, explicó que el menor presentaba una rigidez severa en la mano que comprometía la circulación venosa. Precisó que el síndrome compartimental secundario a la intoxicación por mordedura de serpiente requiere un diagnóstico precoz y una intervención oportuna para prevenir daños irreversibles, destacando que en el seguimiento a los ocho meses el paciente mostró un rango de movimiento activo, sensibilidad intacta y un resultado estético satisfactorio.

El éxito médico alcanzado en el hospital zacatecano fue documentado en un reporte de caso publicado en Cureus, revista científica de investigación clínica perteneciente al grupo Springer Nature. Al respecto, Hernández Mancillas enfatizó que el caso demuestra que la adaptación de una estrategia de cierre progresivo con material ampliamente disponible en la mayoría de los hospitales, como lo son los clavos de Kirschner, puede constituir una alternativa práctica y potencialmente reproducible para el manejo de fasciotomías extensas.

Finalmente, el especialista reconoció el trabajo multidisciplinario y coordinado del personal de urgencias, cirugía general, ortopedia, cirugía plástica y pediatría, junto con residentes y profesores titulares, cuyo diagnóstico oportuno evitó un desenlace trágico. Este logro médico se enmarca en las acciones del instituto, encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, para consolidar el acceso a procedimientos de alta especialidad dentro de la administración federal.