Vinculan a proceso a dos jóvenes por multihomicidio de 10 personas en Zacatecas

Dos jóvenes de 22 y 23 años fueron vinculados a proceso, confirmó la Fiscalía General del Estado de Zacatecas. Ambos enfrentan cargos por su presunta participación directa en el multihomicidio de diez personas ocurrido el 18 de julio en los municipios de Sain Alto, Morelos y Pánuco, donde cinco de las víctimas fueron colgadas de un puente.

En fiscal del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó el resultado de audiencia judicial: “Informamos la vinculación a proceso de dos jóvenes, el primero de ellos Osvaldo “N”, originario del estado de Durango, de Leonel “N”, originario del estado de Sinaloa, quienes conforme a los actos de investigación y el trabajo de inteligencia desarrollado por las diversas áreas que integran la Fiscalía General, pero especialmente por el equipo de la Fiscalía Especializada en el combate a delitos de alto impacto, se obtuvieron elementos suficientes que lograron obtener su probable participación en el delito de homicidio”.

La detención de los imputados se logró gracias a la Operación Rastrillo, un despliegue policiaco y militar implementado tras el multihomicidio.

En el marco de esta acción se han asegurado inmuebles, vehículos, armamento bélico y diversos objetos relacionados con actividades delictivas: “Que estas personas están siendo también investigadas por otro tipo de delitos, algunos de ellos por una competencia federal, ambas personas en este momento se encuentran internas en el Centro de reclusión del Estado, esto, bajo la medida cautelar de prisión preventiva”, agregó Camacho Osnaya.

Las autoridades refrendaron su compromiso con los familiares de las víctimas para esclarecer este hecho de violencia y llevar a los responsables ante la justicia.