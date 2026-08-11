Defensa de Ángel Aguirre presenta 31 pruebas para desestimar acusación de FGR

La audiencia de continuación inicial del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre continuará en las próximas horas, en la que se pretende desacreditar que haya participado en la destrucción de pruebas o videos captados en Iguala en el caso Ayotzinapa.

La defensa del exmandatario presentó 31 datos de prueba, entre ellos, dos testigos, de los cuales ya desahogó a uno: el exsecretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.

También presentó al entonces coordinador general de Transporte Aéreo, Felipe Martín Ornelas Rebollo.

Con estos datos, la defensa pretende desacreditar que el mandatario guerrerense haya estado el 29 de septiembre de 2014 en Chilpancingo, Guerrero, para que le entregaran los videos en cuestión, como sostiene la FGR.

Además, busca demostrar que los testigos tampoco estuvieron en reuniones de seguridad con altos mandos el 30 de septiembre para escuchar que Ángel Heladio hubiera dado instrucciones de destruir o evitar la entrega de las grabaciones.