Suman 55 denuncias tras explosión de pipa de gas en Cuernavaca, Morelos

La Fiscalía de Morelos confirmó que, hasta este martes, personal del Ministerio Público recibió 55 denuncias, 32 por el delito de daños, 17 por lesiones y seis por lesiones y daños tras la explosión de una pipa en Cuernavaca.

Además, ha recabado información de 19 personas hospitalizadas por lesiones en su unidad de atención temprana, todas familias y personas afectadas por la explosión ocasionadas por una fuga de gas registrada el pasado jueves 6 de agosto en la colonia Las Granjas, en el municipio de Cuernavaca, cuya empresa responsable es Tomza Gas Titanium SA de CV.

En un comunicado, la Fiscalía de Morelos aclaró que desde el día del siniestro desplazó a personal operativo para recabar indicios y testimonios como parte de los actos de investigación para esclarecer los hechos.

Como parte de las investigaciones, personal de la Coordinación General de Servicios Periciales, especialistas en incendios y explosiones, valuación de daños, arquitectura y criminalística, entre otros, continúan con el análisis de indicios para determinar las razones del siniestro.

El comunicado, detalla que desde el pasado viernes 7 de agosto se instalaron, en las inmediaciones de la zona afectada, módulos de la Unidad de Atención Temprana para recabar denuncias, mientras que especialistas han otorgado acompañamiento a los afectados brindando atención psicológica, asesoría jurídica y orientación social.

Asimismo, como parte del contacto directo con familias y personas afectadas, hoy acudió personal de Atención Ciudadana, de la Fiscalía Especializada en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social, del Centro de Justicia Alternativa (CJA) y del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana.

Tan sólo hoy, como parte del seguimiento se llevaron a cabo 15 atenciones ciudadanas, tres denuncias de hechos, siete ampliaciones de declaración, 12 asesorías y ocho atenciones del CJA.