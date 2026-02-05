Arriban a Veracruz dos buques de la Semar para maniobras de carga

Dos buques de la Secretaría de Marina–Armada de México arribaron este miércoles al puerto de Veracruz para realizar maniobras de carga bajo resguardo naval, en una operación que coincidió con el anuncio presidencial sobre el envío de ayuda humanitaria a Cuba.

El ARM Papaloapan (A-411) atracó en el muelle 2 Sur, mientras que el ARM Isla Holbox (BAL-02) ingresó al muelle de Pescadores. Ambas embarcaciones participaron en la movilización de paquetes y contenedores mediante grúas, montacargas y camiones de volteo. Personal naval estableció un perímetro de seguridad en los accesos al recinto portuario y en áreas cercanas como el paseo Comodoro Manuel Azueta.

Desde Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno de México enviará esta misma semana un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba, a cargo de la Secretaría de Marina. Detalló que el apoyo incluye alimentos, enseres y otros insumos esenciales, mientras se revisa por la vía diplomática la suspensión temporal del envío de petróleo a la isla.

La llegada de los buques al puerto de Veracruz forma parte de las operaciones logísticas regulares de la Semar, aunque en este caso se enmarca en la ayuda humanitaria destinada a Cuba. El ARM Papaloapan es un buque tanque multipropósito con capacidad para transporte de carga, apoyo logístico y operaciones anfibias, mientras que el ARM Isla Holbox es un buque de desembarco ligero especializado en la movilización de contenedores y vehículos.

El envío incluye alimentos no perecederos, medicinas y materiales de primera necesidad, de acuerdo con fuentes oficiales de la Semar y la Presidencia. La operación se coordina con la Secretaría de Relaciones Exteriores para garantizar la entrega segura y viable de los insumos.

El despliegue de seguridad en las inmediaciones del puerto responde a protocolos estándar para la protección de cargas estratégicas de carácter humanitario y al reforzamiento de las maniobras de embarque y descarga.

