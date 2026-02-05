FGR va por el “Sindicato Libertad”, ligado a delitos de alto impacto

La ofensiva contra la extorsión en México, ejercida por grupos que se ocultan bajo la fachada sindical, cobró nuevo impulso con el respaldo directo de la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, quien colocó al llamado “Sindicato Libertad” en el centro de una estrategia federal enfocada en desmantelar redes criminales vinculadas a delitos de alto impacto.

Esto no es nuevo, en marzo de 2024, durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Partido de Regeneración Nacional (Morena), cuando era aspirante a un escaño del Senado de la República fue contundente al señalar que el denominado “Sindicato”, no se trata de un gremio de trabajadores, sino de una estructura criminal dedicada a la intimidación, amenazas y control violento de obras, transporte y actividades económicas.

El entramado criminal tiene como figura central a Hugo Bello Valenzo, fundador del llamado “Sindicato Libertad de Trabajadores de Transporte de México”, quien actualmente se encuentra en prisión por el delito de asociación delictuosa; sin embargo, las autoridades federales continúan documentando su presunta relación con extorsiones masivas, despojos de predios y control ilegal de sectores de la construcción y el transporte

Bajo la conducción de Ernestina Godoy, la FGR ha reforzado la coordinación con instancias de seguridad federal para desarticular no solo a los operadores visibles, sino a las redes financieras y de protección institucional que permitieron a este grupo criminal expandirse en Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Sindicato Libertad, de la mano con el CJNG

Las investigaciones que realiza actualmente la FGR, señalan nexos directos del denominado “Sindicato Libertad” con grupos del crimen organizado, particularmente en zonas donde la disputa por obras públicas y rutas de transporte ha derivado en episodios de violencia, bloqueos carreteros y agresiones a empresarios.

Prueba de ello, fue la captura de Nazario Ramírez Ramírez en Guadalajara el 15 de octubre de 2025 por efectivos de la FGR en coordinación con el Ejército Mexicano, la cual destapó la cloaca que conecta al crimen organizado con estructuras del sindicalismo en Puebla.

Nazario fungía como operador logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona centro del país, con presencia activa en Jalisco, Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Su función iba más allá del trasiego criminal: coordinaba movimientos, enlaces y control territorial para la organización.

Paralelamente era delegado de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el municipio de Oriental, bajo el respaldo de su dirigente Leobardo Soto Martínez y de su aliado Óscar Pozos Vergara.

Desde esa posición sindical, habría intervenido en la asignación de obras públicas y contratos laborales, utilizando presión, amenazas y presencia de grupos afines para imponer el control en proyectos de infraestructura.

En el entramado también aparece el “Sindicato Libertad de Trabajadores de Transporte de México”, encabezado por Axel Bello, organización señalada en múltiples expedientes por prácticas de extorsión y vínculos con redes delictivas en diversas entidades cooptadas por el CJNG.

Sindicato Libertad parte de la estructura del Cártel de Tláhuac

Documentos de inteligencia de la Defensa Nacional (Defensa), ubican al Sindicato Libertad de Trabajadores de Transporte de México como una pieza dentro de la estructura del Cártel de Tláhuac, con operaciones concentradas en zonas del sur de la capital, particularmente en Xochimilco y Tlalpan.

Los reportes refieren que, en diciembre de 2020, medio centenar de integrantes de esta organización bloquearon un punto estratégico entre Periférico y Canal Nacional como medida de presión para exigir la liberación de su dirigente, Hugo Bello Valenzo, quien había sido arrestado meses antes por el delito de secuestro.

Ese año también se registró un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) derivó en la detención de 26 personas acusadas de extorsionar a distribuidores de agua.

Tras esos hechos, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, denunció públicamente que el “Sindicato Libertad” había convertido el abasto del líquido en un negocio ilegal, incluso impidiendo el suministro gratuito que ofrecía la administración capitalina.

Estos antecedentes fortalecen la tesis de que, lejos de operar como una organización gremial, el grupo funcionaba como un brazo de presión y control económico ligado a actividades delictivas

El mensaje es claro: No habrá impunidad

Es un hecho que el mensaje de la Fiscal General es claro: ningún grupo podrá esconder actividades criminales detrás de una razón social sindical, prueba de ello, es que un grupo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), han sido designados para cumplimentar una orden de aprehensión contra Axel Bello Pantoja, hijo del líder histórico de la organización, acusado de homicidio calificado, en una causa que se suma a múltiples carpetas abiertas por extorsión y delincuencia organizada.

Bello Pantoja para evitar la acción de la justicia, promovió un amparo indirecto identificado con el número 1499/2024, mediante el cual impugnó actuaciones del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidio Zona Oriente, con sede en Ixtapaluca, Estado de México.

El recurso fue presentado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Segundo Circuito y abarca materias penal, laboral, civil y administrativa, dentro de una estrategia legal para frenar acciones ministeriales en su contra.

El procedimiento inició el 29 de noviembre de 2024 y, hasta su último movimiento registrado el 15 de diciembre de 2025, ha acumulado 24 notificaciones oficiales, con una duración superior a un año. El expediente forma parte de los mecanismos jurídicos utilizados por Bello Pantoja para enfrentar investigaciones en curso, en un contexto donde su nombre aparece vinculado a diversos señalamientos por delitos de alto impacto, particularmente en la zona oriente del Estado de México.

Sin embargo, la FGR a puesto su maquinaria legal en marcha para combatir cualquier estrategia legal que deje en libertad al líder del Sindicato Libertad, porque el objetivo es desmantelar por completo las estructuras criminales, y llevar a sus líderes ante la justicia con la finalidad de devolverles a los sectores productivos la posibilidad de operar sin amenazas.

