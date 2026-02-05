Accidente fatal expone falta de regulación de razers en pueblo mágico de Hidalgo

Un paseo recreativo terminó en tragedia el pasado fin de semana en el pueblo mágico de Mineral del Chico en Hidalgo, donde un turista originario de la Ciudad de México (CDMX) perdió la vida tras un accidente ocurrido durante un recorrido en vehículo tipo razer.

De acuerdo con los reportes, la víctima, identificada como Juan “N”, de 38 años, había contratado junto con otros visitantes un servicio de transporte turístico en el centro del municipio con destino al conocido puente iluminado.

Durante el trayecto, la unidad todo terreno sufrió una volcadura, lo que provocó lesiones graves al pasajero, quien falleció a consecuencia del impacto.

Tras los hechos, autoridades estatales reconocieron que este tipo de servicios turísticos no cuenta con una regulación formal en el municipio.

Ante esta situación, se instaló una mesa de trabajo con el objetivo de establecer lineamientos y normas para la operación de los vehículos todo terreno utilizados en actividades recreativas.

Durante el encuentro, prestadores de servicios turísticos manifestaron su inconformidad por el crecimiento acelerado del número de razers en circulación.

Señalaron que, mientras anteriormente operaban alrededor de 27 unidades, actualmente la cifra se ha elevado a aproximadamente 140, lo que ha generado saturación, competencia desleal y problemas viales.

Asimismo, advirtieron que la reducción de tarifas y la presión por captar más clientes ha derivado en prácticas riesgosas, como el exceso de velocidad, lo que representa un peligro tanto para turistas como para habitantes del municipio.

Como parte de las propuestas para regularizar el servicio, se estableció que los operadores deberán cumplir con diversos requisitos, entre ellos contar con licencia de funcionamiento y tarjetón turístico, aprobar cursos de capacitación, presentar constancias de no antecedentes penales, exámenes médico y toxicológico, así como poseer licencia de conducir tipo A.

Además, será obligatorio el uso de equipo de seguridad, incluyendo casco tanto para el conductor como para los pasajeros.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan prevenir nuevos accidentes y garantizar condiciones seguras para quienes visitan este destino turístico.

Será obligatorio el uso de equipo de seguridad Foto: Especial

JCS