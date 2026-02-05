Influenza estacional: México suma 57 muertes y más de 4 mil casos

La Secretaría de Salud informó que los casos de influenza estacional aumentaron a 4 mil 337 y las muertes ascendieron a 57, debido a que en la última semana se confirmaron 681 nuevos contagios y 3 decesos.

Esta contabilización aglutina las cifras notificadas durante la presente temporada invernal que inició en octubre de 2025 y que culminará el próximo mes de marzo.

Los tres grupos más afectados fueron los niños de 1 a 4 años con el 10 % de las infecciones.

Le siguió la población de 5 a 9 años con el 8.3 % y en tercer sitio se ubicaron los adultos de 25 a 29 años con el 7.3 % de los casos.

La mayoría de los contagios son por el subtipo a (H1N1)

Al corte del 24 de enero, en su reporte la dependencia federal añadió que el 47.6% de las infecciones fueron por influenza A (H1N1), el cual es el subtipo viral de mayor circulación.

El 40.2 % por influenza A (H3N2). El 9.7% de los casos ocurrieron por influenza A, y el 2.6 % por influenza B.

“Se observa una circulación viral principalmente de influenza A (H1N1), y en menor proporción de influenza B e influenza A. El índice de positividad acumulado al corte de esta semana es de 13.5%”, se lee en el informe.

CDMX con más casos de influenza

De las 5 entidades con más contagios, con mil 079 reportes, la Ciudad de México fue la que registró el mayor número.

Le siguieron: Estado de México con 476; Nuevo León con 366; Yucatán con 307 y Puebla con 295

Muertes por influenza estacional

En la actual temporada invernal, se confirmaron 57 defunciones por influenza estacional en el país.

La Secretaría de Salud explicó que los decesos estuvieron distribuidos principalmente en los estados de Puebla, Quintana Roo, Hidalgo, Estado de México y Nuevo León.

Covid-19

Durante la semana epidemiológica número 3 del año, se notificaron 11 mil 598 casos sospechosos de covid-19, de los cuales 79 fueron confirmados.

Las entidades de residencia con mayor número de contagios de coronavirus fueron Ciudad de México, Aguascalientes, Hidalgo, Zacatecas y Estado de México.

La autoridad sanitaria agregó que el 69.6 % de las personas que fueron reportadas con covid-19 necesitaron hospitalización.

OPS emite nueva alerta epidemiológica por sarampión

Debido a que no se ha podido detener la transmisión sostenida de sarampión, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica en la región de las Américas.

Explicó que en lo que va del año, el total de casos reportados, “representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo periodo de 2025”.

Por lo anterior, hizo un llamado a todos los países, -incluyendo a México-, a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante los brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables.

La alerta destaca la persistencia de casos y brotes en varios países de la región, en un contexto de aumento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los últimos cinco años, tendencia que parece continuar en 2026”.

jcp