México va por la primera Ley de IA: ¿Qué son los "neuroderechos" y cómo te protegen?

Los mexicanos tendrán “neuroderechos” para defenderse del uso de la inteligencia artificial (IA) que pueda causarles daño, para lo cual se aplicarán medidas cautelares.

De acuerdo con la iniciativa de la primera Ley de Inteligencia Artificial que presentarán senadores de todos los grupos parlamentarios, durante la tramitación del procedimiento iniciado por un quejoso contra afectaciones que le pueda generar la IA, “la Autoridad Nacional podrá ordenar medidas cautelares cuando exista riesgo para derechos fundamentales, daño potencial grave y evidencia de discriminación, sesgo, opacidad o fallas críticas”.

Como lo informó el lunes Excélsior, en el primer adelanto de esta iniciativa de ley que se presentará este miércoles, la propuesta construida por senadores de las seis bancadas incluye en el artículo 221 la facultad de la Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial de dar “vista a la Fiscalía General de la República y demás autoridades competentes” cuando “los hechos denunciados constituyan un delito”.

Sanciones contra la manipulación política

La iniciativa establece que se considerará una infracción “gravísima” el “emplear inteligencia artificial para manipulación cognitiva, política, electoral o social con fines ilícitos o contrarios a los principios democráticos, de manera deliberada. No se considerarán comprendidas en este supuesto las actividades de comunicación política, publicidad o difusión de ideas realizadas de conformidad con la ley y los principios democráticos”.

Añade que “se considerarán prácticas prohibidas de violencia digital mediante inteligencia artificial aquellas que, de manera intencional o como resultado previsible de su diseño, operación o falta de salvaguardas razonables, tengan por objeto o efecto causar daño grave a mujeres o niñas".

En particular, la generación o difusión de deepfakes o contenidos sintéticos de carácter sexual o íntimo sin el consentimiento expreso de la persona afectada, o de cualquier contenido de esta naturaleza que involucre a niñas, niños o adolescentes, en cuyo caso el consentimiento será nulo e irrelevante".

La manipulación de imágenes, audios o videos con la finalidad de humillar, acosar, extorsionar o ejercer violencia contra una mujer; la automatización deliberada de campañas de odio, difamación, desprestigio o agresiones basadas en género; y el diseño o uso de sistemas de inteligencia artificial destinados principalmente a facilitar el ciberacoso, hostigamiento o persecución digital”, dispone la iniciativa.

El blindaje de la mente humana

La iniciativa reconoce de manera explícita “los neuroderechos”, que amplían el horizonte tradicional de protección jurídica frente a tecnologías capaces de incidir en procesos cognitivos, emocionales o neuronales.

“Al incorporar derechos como la privacidad mental, la integridad cognitiva, la autonomía de la voluntad y la protección frente a interferencias no consentidas, la Ley adopta un enfoque preventivo y prospectivo, anticipándose a riesgos emergentes derivados de la convergencia entre inteligencia artificial y neurotecnologías".

La Ley General para Regular y Fomentar el Uso de la Inteligencia Artificial en México define como neuroderechos a los “derechos destinados a proteger la identidad personal, la privacidad mental, la integridad cognitiva, la autonomía de la voluntad y la libertad de pensamiento frente al uso de neurotecnologías o sistemas de inteligencia artificial que, de manera directa o indirecta, recolecten, procesen o interfieran en información neuronal o en los procesos mentales de las personas”.

En el artículo 18 dice que “se reconocen y protegen los siguientes neuroderechos: identidad personal y continuidad psicológica; privacidad mental; integridad cognitiva y protección frente a interferencias no consentidas; autonomía de la voluntad; equidad y no manipulación neurotecnológica indebida”.

Polémica por presunta censura

Ayer hubo polémica en redes sociales porque se considera una “infracción gravísima” el uso de la IA para manipulación cognitiva o política, así como la inclusión de la pena de cárcel sin detallar las causales específicas, ya que cientos de usuarios consideraron que se trata de censura.

Frente a esta inconformidad, el presidente de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México del Senado, el priista Rolando Zapata, confirmó que la iniciativa se presenta este miércoles, pero aclaró que “no censura opiniones ni críticas, ni establece sanciones por expresarse”.

El legislador Rolando Zapata es uno de los encargados de coordinar la iniciativa. Excélsior/Especial

Añadió que “sin duda, la elaboración de un marco normativo de este tipo es una tarea de enorme complejidad que continuará en los próximos meses, manteniendo su vocación de diálogo y apertura”.