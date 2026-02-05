Veganuary celebra 30 millones de participantes en todo el mundo

Veganuary encargó encuestas representativas a nivel nacional en doce de los países principales de su campaña para establecer el porcentaje de personas que afirman haber participado en Veganuary durante enero de 2026. Basándose en estos resultados y en las estimaciones de población actuales de cada país, Veganuary ha calculado que aproximadamente 30 millones de personas en todo el mundo decidieron probar el veganismo este mes de enero como parte del desafío.

En su sexto año en Latinoamérica, la ya popular campaña Enero Vegano volvió a dejar huella, y el veganismo estuvo más presente que nunca en el continente. Miles de personas pudieron presenciar en las calles de Santiago y Lima vallas publicitarias con el mensaje de la campaña, mientras que, en Buenos Aires, una intervención lumínica llamó la atención de los transeúntes.

Además, una oleada de nuevas opciones llegó a los estantes de tiendas y supermercados y a los menús de los restaurantes de todo el continente. Más de 100 marcas participaron de Veganuary en Latinoamérica, que estuvieron presentes a través de ofertas especiales en países como México, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Panamá, Ecuador, Nicaragua y Colombia.

Gracias al trabajo colaborativo de Veganuary junto a otras organizaciones como Arba en Perú, la Asociación de Emprendedores Veganos de México, y Animal Libre, Difusión V, Sinergia Animal, Plant Based Treaty y Desafío 22 en otros lugares del continente, la campaña Enero Vegano 2026 llegó a todos los rincones de la región.

La huella global de Veganuary también siguió expandiéndose en 2026. Se lanzaron campañas oficiales en Islandia e Irlanda y, por primera vez, el compromiso estuvo disponible en hindi, lo que hizo que el reto de 31 días fuera accesible a millones de personas más en todo el mundo. Desde las vallas publicitarias en Latinoamérica y anuncios en la televisión estadounidense hasta la escasez de tofu en los supermercados alemanes, atribuida en gran medida a Veganuary, la campaña dejó su marca este año, demostrando que la alimentación basada en plantas se ha convertido en algo totalmente habitual.

Reflexionando sobre la campaña 2026, el director de Veganuary Latinoamérica, Mauricio Serrano, comentó que "hemos vivido el enero más vegano de la historia, con millones de personas participando en Veganuary a nivel global y con una fuerte participación de países de Latinoamérica, que han sido parte activa de este movimiento mundial. Esto refleja que nuestra región está contribuyendo a las soluciones positivas que se buscan para nuestro planeta y quienes lo habitamos" y agregó que "a la vez, queda en evidencia que adoptar una alimentación vegana en enero dejó de ser un gesto aislado para convertirse en una práctica instalada en la agenda no solo de las personas, sino también de las empresas e instituciones públicas".