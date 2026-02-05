“La Fiera Humana”: el multihomicidio que estremeció a México en 1929

La Ciudad de México amaneció en silencio aquel 17 de abril de 1929, un silencio raro, espeso, de esos que preceden a la tragedia, una tragedia que cimbró las paredes de un hogar de la calle Matamoros número 27, en la colonia Peralvillo, cuatro personas yacían sin vida.

El responsable tenía nombre y rostro: Luis Romero Carrasco, un joven de apenas 21 años al que la prensa pronto bautizaría como “La Fiera Humana”. No era un desconocido para las autoridades. Romero Carrasco arrastraba un largo historial delictivo, marcado por la adicción a la marihuana y tres estancias en prisión, dos en la correccional y una en la temida cárcel de Belén.

Serie de retratos difundidos por la prensa en 1929 de hombres señalados como presuntos implicados en el caso del multihomicidio de Peralvillo, atribuido a Luis Romero Carrasco, conocido como “La Fiera Humana”. Excélsior / Archivo histórico

De acuerdo con los archivos del periódico Excélsior, Luis era un muchacho violento, impulsivo, con la ira siempre a flor de piel que aumentaba con su adicción a los estupefacientes.

Primer plano del rostro de un hombre identificado por la prensa de 1929 como el principal acusado del multihomicidio de Peralvillo, caso que conmocionó a la Ciudad de México y fue conocido como el de “La Fiera Humana”. Excélsior / Archivo histórico

El inició de la tragedia de aquel día de abril de 1929, fue cuando su tío, Tito Basurto, empresario que comenzaba a levantar un emporio pulquero en la capital, lo enfrentó por el robo de dinero del negocio familiar.

Luis necesitaba efectivo para sostener su vicio, la confrontación subió de tono al grado de llegar a los golpes, después el trágico final, la muerte del empresario; sin embargo, no se conformó con asesinar a su tío.

Luis Romero Carrasco, apodado por la prensa como “La Fiera Humana”, durante uno de los interrogatorios posteriores al multihomicidio cometido en la colonia Peralvillo en 1929. Excélsior / Archivo histórico

En la casa se encontraban trabajadoras del hogar que también fueron brutalmente atacadas, la furia fue tal que incluso la mascota de la familia corrió la misma suerte. Un perico, alterado por los gritos y el caos, comenzó a chillar sin parar, lo que molestó a Luis, quien lo envolvió en una cobija y lo mató ahí mismo.

Retrato de una mujer vinculada a la investigación del multihomicidio de Peralvillo, difundido por la prensa en 1929 durante el seguimiento al caso de Luis Romero Carrasco, conocido como “La Fiera Humana”. Excélsior / Archivo histórico

Una de las empleadas aún respiraba, él la miró y con sangre fría la remató con golpes certeros en la cabeza.

Imagen de cuerpo completo de Luis Romero Carrasco, el joven apodado por la prensa como “La Fiera Humana”, difundida en 1929 durante la cobertura periodística del multihomicidio que conmocionó a la colonia Peralvillo. Excélsior / Archivo histórico

Para pasar desapercibido, intentó hacer pasar la masacre como un robo violento, por lo que revolvió la casa, tiró objetos, puertas abiertas, pero las pistas lo delataron rápido. La policía no tardó en seguirle el rastro y la noticia se regó como pólvora por la ciudad.

Familiares y personas vinculadas a la investigación del multihomicidio de Peralvillo caminan por un edificio oficial durante las diligencias del caso que involucró a Luis Romero Carrasco, “La Fiera Humana”, en 1929. Excélsior / Archivo histórico

“El multihomicida de Peralvillo”, titularon los diarios, el periódico de la vida nacional, daba un seguimiento puntual, prueba de ello son las fotografías que se tienen en resguardo en su Centro de Documentación.

Perfil de Luis Romero Carrasco, el joven de 21 años apodado por la prensa como “La Fiera Humana”, captado en 1929 durante las investigaciones por el multihomicidio que estremeció a la colonia Peralvillo. Excélsior / Archivo histórico

Detenido desde el primer momento, Romero Carrasco protagonizó una fuga que avivó todavía más el miedo colectivo, los capitalino imaginaban que “La Fiera Humana” iba a entrar a sus hogares para matarlos, incluso temían por sus mascotas.

Luis Romero Carrasco, señalado por la prensa como “La Fiera Humana”, es sujetado por un agente durante su detención tras el multihomicidio que conmocionó a la colonia Peralvillo en 1929. Excélsior / Archivo histórico

Durante días se habló de un asesino suelto, de un joven capaz de matar sin remordimiento alguno, los diarios lo ponían en primera plana, eso generó una especie de psicosis.

Escena de una audiencia relacionada con el caso del multihomicidio de Peralvillo, donde familiares y testigos comparecen ante las autoridades tras los crímenes atribuidos a Luis Romero Carrasco, “La Fiera Humana”, en 1929. Excélsior / Archivo histórico

Fue recapturado a los pocos días y, esta vez, confesó todo. No solo admitió los crímenes, también reveló los nombres de sus cómplices, quienes fueron arrestados de inmediato. El caso parecía cerrado, la sentencia fue contundente: pena de muerte. Más tarde, conmutada por 20 años de prisión.

Luis Romero Carrasco, apodado por la prensa como “La Fiera Humana”, durante su detención tras el multihomicidio cometido en la colonia Peralvillo en abril de 1929. Excélsior / Archivo histórico

Pero Luis Romero Carrasco jamás cumpliría esa condena en aquellos años, la cárcel de Belén una de las temidas de la ciudad de México, funcionaba como punto de traslado hacia el penal de las Islas Marías donde fue enviado.

Imagen de una mujer vinculada al caso del multihomicidio de Peralvillo, señalada por la prensa de 1929 durante las investigaciones contra Luis Romero Carrasco, “La Fiera Humana”. Excélsior / Archivo histórico

Durante uno de esos traslados, los custodios aplicaron la temida “ley fuga”, la estrategia de aquellos tiempos para evitar que en las calles o los centros de reclusión estuvieran los delincuentes más temidos. El joven fue abatido bajo el argumento de un intento de escape.

Excélsior / Archivo histórico

Así terminó la historia de quien sembró terror en Peralvillo y sacudió a toda la capital, un muchacho de 21 años que dejó cuatro vidas truncadas, una casa marcada para siempre y una fecha que aún hoy provoca escalofríos en la memoria de la ciudad.

Excélsior / Archivo histórico

Han pasado 97 años, y aún aquel 17 de abril de 1929 no sé olvida, no fue un día cualquiera. Fue la mañana en que México despertó frente al rostro más crudo de la violencia.

