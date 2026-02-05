Martí Batres resalta la apertura continua de consultorios del ISSSTE en Michoacán

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia del Gobierno de México, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que la dependencia mantiene la apertura continua de consultorios.

El objetivo es fortalecer la atención médica en la región para toda la población derechohabiente y no afiliada. Por lo anterior, anunció que se puso en marcha un nuevo consultorio en el municipio de Tuxpan.

Su instalación se sumó a los cuatro nuevos consultorios que operan en los municipios de Tarímbaro, Jacona y Zamora, los cuales, también forman parte de la estrategia para la reconstrucción del tejido social en esta entidad.

Terminó la obra del Consultorio de Medicina Familiar del @ISSSTE_mx en Tuxpan, Michoacán y hoy comenzó a funcionar para brindar consultas médicas a quien lo requiera. Mide 62 m², tiene sala de espera, oficina, consultorio con área de entrevista y exploración, y dos sanitarios. Este consultorio se suma al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que encabeza la Presidenta @Claudiashein”, compartió en redes sociales.

Martí Batres explicó que el nuevo consultorio de Tuxpan, -equipado con mesa de exploración, negatoscopio y báscula con estadímetro-, cuenta con medicamentos para la primera línea de atención, como analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, antidiabéticos y tratamientos para el control del colesterol.

fdm