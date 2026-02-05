Última Hora Impreso de hoy

En el marco del Aniversario de la Constitución, Defensa entregó condecoraciones

Se entregaron condecoraciones a los Méritos Técnico, Facultativo, Docente, Legión de Honor y Menciones Honoríficas, en la sede de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

Por: David Vicenteño

thumb
Autoridades militares pidieron a sus elementos no olvidar que, se debe actuar con responsabilidad y disciplina en el marco de los derechos humanos.Cuartoscuro

En el marco del 109 Aniversario de la promulgación de la Constitución, en la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se entregaron condecoraciones a los Méritos Técnico, Facultativo, Docente, Legión de Honor y Menciones Honoríficas, en la sede de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, en Popotla, Ciudad de México.

Encabezaron la ceremonia el general Enrique Martínez López, subsecretario de la Defensa Nacional, y el almirante de Cuerpo General, José Barradas Cobos, subsecretario de Marina-Armada de México.

thumb
Subsecretarios de Marina y fuerzas armadas encabezaron la “Ceremonia de Imposición deCondecoraciones".Legión de Honor”, que se llevó a cabo en el frontispicio de la Dirección General Educación Militar.FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COMCuartoscuro

Fueron entregados:

  • 6 condecoraciones al Mérito Técnico.
  • 10 al Mérito Facultativo.
  • 26 al Mérito Docente.
  • 78 de la Legión de Honor.
  • 5 Menciones Honoríficas, al personal y organismo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

A nombre de los condecorados, el general de Grupo piloto aviador Pedro Mandujano Balbuena afirmó que los reconocimientos los motivan a seguirse preparando para enfrentar los desafíos que se presentan a nivel global.

Estas recompensas nos motivan a continuar con el firme compromiso de nuestras Fuerzas Armadas a seguir con la preparación constante y la búsqueda permanente de la excelencia, virtudes indispensables para enfrentar con fortaleza y visión los desafíos de un mundo en constante transformación", dijo el general Mandujano Balbuena.

thumb
Los reconocimientos motivan a los elementos a seguirse preparando para enfrentar los desafíos que se presentan a nivel global.Cuartoscuro

Los subsecretario de Defensa, general Martínez López, y de Marina, almirante Barradas Cobos, acompañados por mandos de sus dependencias, entregaron las condecoraciones a los galardonados en el Campo Militar 1-B "General Joaquín Amaro", en Popotla, antigua sede del Heroico Colegio Militar.

No olvidemos que, al actuar con responsabilidad y disciplina, observando de manera irrestricta el respeto de los derechos humanos, y las Garantías inscritas en nuestra Carta Magna, nos permitirán el éxito en el cumplimiento de nuestras misiones", indicó el general de grupo Piloto Aviador, Mandujano Balbuena.

fdm

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA