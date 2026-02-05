Empleados de panadería frustran asalto y matan a ladrón; involucrados fueron detenidos

La noche del miércoles en el municipio de Escobedo, Nuevo León un hombre ingresó a un negocio para saltarlo y resultó muerto tras ser agredido por empleados del local, quienes frustraron el ilícito.

Un reporte de una persona inconsciente, con visibles golpes en diferentes partes del cuerpo alertó a las autoridades locales que acudieron al lugar para después comenzar las indagatorias correspondientes.

Las primeras investigaciones sobre ese hecho arrojaron que el sujeto habría intentado asaltar una panadería alrededor de las 20:50 horas y que los empleados de dicho negocio como pudieron frustraron el atraco, golpeando al hombre, al cual persiguieron hasta el cruce de las calles Monte Ibéricos y Montecarlo, en la colonia Infonavit Monterreal.

Debido al estado del lesionado, los uniformados solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes al arribar y valorar al masculino confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Tras el fallecimiento, el área fue acordonada para preservar la escena.

Cabe mencionar que la víctima no ha sido identificada; únicamente se informó que se trataba de un hombre de entre 40 y 45 años de edad, quien al momento de los hechos vestía playera blanca, pantalón de mezclilla azul y tenis blanco con negro.

Los dos hombres presuntamente involucrados en la agresión fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal. Especial

Empleados fueron detenidos

De acuerdo a testigos, tras su intento fallido de apoderarse del dinero producto de las ventas. El presunto ladrón huyó a pie, siendo perseguido por los trabajadores hasta el cruce de las calles Montecarlo y Monte Pirineos, donde fue alcanzado y golpeado, perdiendo la vida a consecuencia de las lesiones.

En el lugar, los dos hombres presuntamente involucrados en la agresión fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal y puestos a disposición del Ministerio Público.

Posteriormente, arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales.

fdm