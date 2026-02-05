Credencialización del Servicio Universal de Salud: ¿cuándo inicia el registro y cuáles son los requisitos?

El próximo 2 de marzo la Secretaría de Bienestar al mando de Ariadna Montiel pondrá en marcha la credencialización del Servicio Universal de Salud, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia del pasado 20 de enero en Palacio Nacional y con la que se garantizará el derecho a la salud en las instituciones de salud pública del gobierno de México.

El proceso para la credencialización para los miles de mexicanos requerirá de una inversión de tres mil 500 millones de pesos para la instalación de dos mil 365 módulos y nueve mil 791 estaciones para toma de datos, así como la impresión de credenciales.

Credencialización iniciará en 15 estados

El proceso de registro para la credencialización del Servicio Universal de Salud arrancará el próximo 2 de marzo en 15 estados del país:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

Estado de México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

Mientras que en una segunda etapa, que arrancará a partir del 23 de marzo, el registro corresponderá a:

Baja California

Chiapas

CDMX

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

El registro al Servicio Universal de Salud se realizará de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, en los módulos y estaciones cercanas a los domicilios, que se podrán consultar en la página electrónica: https://www.gob.mx/bienestar.

Requisitos para el registro y credencialización

Los requisitos para el registro a la credencialización para el Servicio Universal de Salud para menores de edad son:

Acta de Nacimiento con CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP

En tanto, en el caso de los mayores de edad los documentos que se requieren para el registro son:

Identificación oficial con fotografía

CURP

Comprobante de domicilio vigente

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que posterior a la entrega de documentos, los servidores de la nación se pondrán en contacto con el beneficiario a través de una llamada o un mensaje de texto para avisarles la fecha en que deberán acudir a recoger la credencial impresa.

"Esto sucederá semanas posterior a su registro en el módulo. Habrá que ir por la credencial y ahí concluyen el trámite. Una vez que han recogido la credencial impresa, va a venir un código QR y ahí podrán descargar la credencial digital. Esto es muy importante porque el servicio será portable, podrán cambiar de derechohabiencia, pero siempre se accederá al servicio de salud, porque es un derecho", explicó.

La presidenta de la República anunció que el proceso de credencialización se realizará del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026. Detalló que de esta forma se garantizará el derecho a la atención médica en las instituciones de salud pública del Gobierno de México: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS Bienestar, así como en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

La credencial permitirá a las mexicanas y mexicanos identificar su derechohabiencia, la unidad de salud más cercana y conocer dónde acudir cuando se requiera atención. Además, vinculará a un expediente médico electrónico que tendrá toda la información, desde historial clínico, estudios médicos, citas de atención, recetas e incluso la información de cambio de derechohabiencia y domicilio. Con ella, se podrán agendar citas médicas, conocer dónde acudir a consultas y estudios, asimismo facilitará el intercambio de información y de servicios entre instituciones.

