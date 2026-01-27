Vecinos encuentran cuerpo calcinado de maestra en Veracruz; su hija y novio son detenidos

Vecinos de la colonia Kilómetro Dos, en el municipio de Agua Dulce, encontraron el cuerpo calcinado de una mujer frente a su domicilio. Los familiares identificaron a la víctima como Martha Pérez González, de 53 años, quien se desempeñaba como docente en el jardín de niños Leopoldo Lugones. De acuerdo con las primeras indagatorias, el homicidio habría ocurrido entre la noche del domingo y las primeras horas del lunes.

Las autoridades informaron que la hija de la maestra y su novio fueron detenidos como presuntos responsables del crimen. La menor, estudiante del Colegio de Bachilleres, habría huido junto con su pareja en el automóvil de la víctima tras cometer el ilícito.

Detienen a la hija de la víctima y a su pareja sentimental

En un operativo conjunto realizado por la Policía Ministerial y el Ejército Mexicano, la pareja fue localizada y detenida en la congregación de Tonalá. Posteriormente, los presuntos responsables serán trasladados a Coatzacoalcos para rendir su declaración ante las autoridades competentes.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones con el objetivo de esclarecer totalmente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.

Cifras de violencia en Veracruz

En 2025, Veracruz registró oficialmente 814 homicidios dolosos, 1,061 homicidios culposos y 32 secuestros, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Además, el estado se ubicó entre los cinco con mayor índice de violencia feminicida, con 40 casos reportados hasta noviembre.

Homicidios en Veracruz

Total de homicidios en 2025: 1,875 casos.

814. Homicidios culposos: 1,061.

Estos datos reflejan que la violencia letal en Veracruz se mantuvo constante durante todo el año, sin picos abruptos pero con una incidencia sostenida.

Secuestros y delitos contra la libertad personal

Secuestros registrados en 2025: 32 casos.

32 casos. Delitos contra la libertad personal: 1,731 en total.

El mayor número de estos delitos se concentró en mayo (165 casos), seguido de enero y julio (160 cada uno).

Violencia feminicida

Veracruz se posicionó entre las cinco entidades con mayor índice de violencia feminicida en México con 40 casos de feminicidio en 2025.

De acuerdo con el INEGI, la tasa de homicidios en México durante el primer semestre de 2025 fue de 11.1 por cada 100 mil habitantes, lo que representó una disminución del 4.7 % respecto al mismo periodo de 2024. Aunque hubo una reducción nacional, Veracruz se mantuvo con cifras altas en homicidios y feminicidios.