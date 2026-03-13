'Reconocemos el trabajo de las mujeres que han sostenido a sus familias': Ariadna Montiel

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, acompañó este viernes a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en una gira por el municipio de Tecomán, Colima —conocido como la “capital mundial del limón”— donde encabezaron un acto enfocado en el reconocimiento al trabajo de las mujeres en el campo y la promoción de programas sociales federales. Impulso a la Pensión Mujeres Bienestar

Durante el evento, Montiel destacó el avance del programa Pensión Mujeres Bienestar, una política social prioritaria del nuevo gobierno que busca otorgar apoyo económico directo a mujeres en determinados rangos de edad, especialmente aquellas que han sostenido a sus familias en condiciones de vulnerabilidad.

El discurso oficial subrayó tres ejes centrales:

Reconocimiento del trabajo no remunerado y rural femenino, particularmente en actividades agrícolas y comunitarias.

Fortalecimiento del ingreso familiar, mediante transferencias directas sin intermediarios.

Construcción del modelo de “prosperidad compartida”, concepto reiterado por la actual administración federal dentro del marco del llamado Humanismo Mexicano.

Excélsior

Montiel afirmó que el programa representa “un compromiso cumplido”, en línea con la continuidad de las políticas sociales iniciadas en el sexenio anterior.

Vizcaíno enfatizó el papel de las mujeres rurales en la economía estatal, mientras que Hernández vinculó el programa con la agenda de justicia social y combate a la desigualdad que impulsa el partido gobernante.

«pev»