Convoca SEP a universitarios a sumarse a la meta de alfabetizar a 100 mil personas al año

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, convocó a estudiantes universitarios a realizar su servicio social en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) como parte de un esfuerzo nacional para abatir el rezago educativo y reducir la tasa de analfabetismo en el país.

El llamado se hizo durante la firma del Convenio de colaboración SEP–INEA–Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), celebrado en el Salón Iberoamericano de la sede de la dependencia.

El titular de la SEP indicó que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa esta estrategia con el apoyo de universidades para reducir el analfabetismo a un nivel de entre 3.8 y 3.5% al término del sexenio. Para lograrlo, la meta es alfabetizar a 100 mil personas al año, promoviendo que cada estudiante enseñe a leer y escribir al menos a una persona.

Mario Delgado subrayó que la alfabetización es un acto de justicia social y un elemento fundamental para fortalecer la democracia, además de transformar el servicio social en una experiencia formativa de responsabilidad comunitaria y humanismo. Informó que la plataforma SaberesMx ofrece cursos y recursos para formar a los universitarios como alfabetizadores.

Por su parte, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, informó que, a pesar de los avances, aún 3.9 millones de personas mayores de 15 años en México no saben leer ni escribir, lo que representa el 3.8% de la población.

El director destacó que el convenio con la ANUIES fortalecerá la estrategia "Alfabetización para el Bienestar" para avanzar hacia la meta de reducir este indicador a 3.5%, lo que permitiría el reconocimiento internacional de México como territorio alfabetizado.

El INEA atendió a 699 mil 491 personas el año pasado, logrando que 189 mil 874 personas mayores de 15 años aprendieran a leer y escribir, lo que redujo el índice de analfabetismo nacional de 4.1 a 3.8%. Armando Contreras Castillo detalló que la meta para el presente año es bajar otro medio punto hasta el 3.3% para alcanzar una "cifra irreversible".

En su intervención, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Marta Patricia Sarza Delgado, resaltó la vocación social que deben reforzar las instituciones de Educación Superior. Señaló que el reto educativo es amplio, pues tan solo en el Estado de México cerca de 2 millones de personas no concluyeron la secundaria y alrededor de 1 millón no terminó la primaria, por lo que urgió a movilizar a las juventudes universitarias y programas de servicio social para apoyar a las poblaciones con mayor rezago.

El acuerdo fue formalizado con la rúbrica del secretario Mario Delgado Carrillo (SEP), el director general Armando Contreras Castillo (INEA), y el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia.

RLO