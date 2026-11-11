Vecinos bloquean vialidad en Pachuca por pestilencia de aguas negras

Vecinos del fraccionamiento Arboledas de San Javier bloquearon la lateral del bulevar Colosio en su conexión con el bulevar Ramón G. Bonfil en Pachuca, Hidalgo, para exigir una solución a las descargas de aguas residuales que desde hace un año generan fuertes olores y problemas de contaminación en la zona.

Los habitantes señalaron que un canal destinado al desalojo de agua pluvial recibe escurrimientos de drenaje de colonias cercanas, situación que ha convertido el entorno en un foco de infección.

Debido a la intensidad de la pestilencia, algunas familias incluso utilizan cubrebocas dentro de sus viviendas.

Advirtieron que la problemática ya tendría repercusiones en la salud de los menores, quienes han presentado enfermedades gastrointestinales y afecciones en la piel.

También denunciaron la presencia de fauna nociva, principalmente moscas y ratas.

Ante la protesta, personal del Ayuntamiento de Pachuca acudió para dialogar con los inconformes y atribuyó el problema a obstrucciones en la red sanitaria por acumulación de basura, que provocarían el desfogue hacia el canal.

Los vecinos cuestionaron esta explicación, pues aseguraron que durante las últimas dos semanas no se han registrado lluvias que justifiquen la presencia de agua en el conducto.

Exigieron frenar las descargas, limpiar el canal y atender de manera definitiva el problema que afecta sus condiciones de vida.