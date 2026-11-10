Trasladan a California a menor que sufrió quemaduras por disfraz en Hidalgo

La menor de edad que sufrió quemaduras al incendiarse su disfraz de catrina durante una actividad escolar en una secundaria del municipio de Huasca de Ocampo fue trasladada a California, Estados Unidos, para recibir tratamiento especializado a través de la Fundación Michou y Mau.

La estudiante de la secundaria Teodomiro Manzano permanece en ese país desde el pasado 5 de noviembre, acompañada de su madre, y presenta una evolución favorable después de las primeras intervenciones quirúrgicas, informó el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez.

El accidente ocurrió el 27 de octubre y, tras recibir atención inicial, la adolescente fue ingresada al Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México, donde fue valorada por especialistas. Posteriormente, cuando su estado de salud permitió el traslado, se concretó su envío a Estados Unidos mediante un convenio del gobierno estatal con dicha fundación.

El titular de Educación señaló que mantienen comunicación diaria con los familiares y reconoció que la recuperación será prolongada, aunque hasta ahora los reportes médicos indican avances favorables.

En paralelo, la Subsecretaría de Educación realiza una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar si existieron omisiones en la organización de la actividad escolar.

Como consecuencia del caso, las autoridades educativas reforzarán las medidas de prevención en las escuelas, particularmente la prohibición de utilizar fuego y materiales que representen riesgos para los estudiantes, además de impulsar capacitaciones con apoyo de Protección Civil.