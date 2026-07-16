Decomisan 105 hormigas cosechadoras ocultas en juguetes; iban a Asia

Escondidas en dos juguetes, una camioneta 4x4 y un monstruo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encontró 105 hormigas reina del género Pogonomyrmex, comúnmente conocidas como hormigas cosechadoras, que pretendían ser enviadas desde El Salto, Jalisco, hasta Laos, en el sudeste asiático.

El pasado 9 de julio, la Profepa recibió un reporte de una empresa de paquetería en el estado que detectó un cargamento sospechoso con una etiqueta de "figuras de acción".

Al abrir la caja de cartón, los inspectores federales localizaron las hormigas en 105 tubos de ensayo, ocultos dentro de los dos juguetes de plástico. Al revisarlas, encontraron 87 hormigas vivas y 18 muertas.

Se detectó un cargamento sospechoso con una etiqueta de "figuras de acción". Profepa

“Los ejemplares fueron identificados y revisados por un experto en mirmecología, quien dictaminó la inviabilidad de mantener dicha cantidad de hormigas en cautiverio debido a sus altas demandas biológicas.

“Debido a que es una especie nativa con distribución en el territorio mexicano, los 87 ejemplares sobrevivientes fueron liberados en el Área Natural Protegida Cerro Viejo, en Jalisco”, informó.

En un comunicado, la autoridad ambiental señaló que dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente y continuará con las acciones de vigilancia y combate al comercio y tráfico ilegal de vida silvestre.

Tráfico ilegal

Las hormigas reina del género Pogonomyrmex destacan por su gran tamaño, de hasta 1.5 centímetros, su coloración rojiza y porque viven entre 15 y 30 años.

Las hormigas cosechadoras se caracterizan por recolectar semillas y poseer una picadura muy dolorosa.

Las reinas de Pogonomyrmex habitan principalmente en zonas áridas y desérticas del continente americano, desde el sur de Estados Unidos hasta Sudamérica.

Aunque el género no se encuentra protegido por la Norma Oficial Mexicana NOM-059, su aprovechamiento y comercialización están regulados por la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), debido a que se trata de fauna silvestre nativa.

Las hormigas reina del género Pogonomyrmex destacan por su gran tamaño, de hasta 1.5 centímetros iNaturalist

El tráfico ilegal de Pogonomyrmex responde a un creciente mercado negro global impulsado por la afición a la cría de hormigas en terrarios transparentes.

Los coleccionistas, principalmente de Europa y Asia, buscan especies con comportamientos complejos, colores llamativos o castas impresionantes.

Las Pogonomyrmex, por ser de gran tamaño, de color rojo intenso y tener la capacidad de almacenar semillas y formar colonias masivas, se han vuelto altamente cotizadas fuera de su hábitat natural.