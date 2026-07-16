Laguna de Metztitlán cubre carretera de Hidalgo

Desde el aire pareciera que esta carretera desapareciera entre el agua; se trata de la vía corta a Eloxochitlán, Hidalgo, que quedó bajo la laguna de Metztitlán, un cuerpo de agua que llegó a su máxima capacidad debido a las lluvias y que buscó seguir su camino natural…

Samuel Simón, vecino de Metztitlán, destalla que "por las lluvias, sí, porque llueve mucho y pues no hay a dónde se vaya el agua, todo está plano y baja de los cerros. Se pierde mucha cosecha, sí, como ve, están tiradas ya las matas, pues ya se perdió".

Laguna cubre carretera en Eloxochitlán, Hidalgo Foto: Especial

Samuel viajaba con su familia hacia un municipio vecino; sin embargo, al ver que su coche no lograría cruzar el afluente, decidió regresarse.

"Voy para Tlahuiltepa y hay una laguna muy grande que pues no puede uno pasarla. Por eso mismo, porque está inundado y tengo que buscarle, dar vuelta por otro lado", detalló Samuel.

Protección Civil de Metztitlán y Eloxochitlán mantienen labores de monitoreo en la zona y exhortan a los automovilistas a circular por vías alternas para evitar accidentes.