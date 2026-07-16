Abuelito muere tras ser detenido por alterar el orden en Tizayuca

Un hombre de 60 años de edad falleció mientras permanecía en el área de retención primaria del Centro de Justicia Cívica de Tizayuca, en Hidalgo, luego de haber sido detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por una presunta falta administrativa.

De acuerdo con el reporte oficial, la persona, identificada con las iniciales J.L.L.M., fue asegurada sobre la avenida Juárez tras ser señalada de alterar el orden público y presuntamente agredir a transeúntes. La corporación indicó que durante la intervención el hombre opuso resistencia al arresto, por lo que fue trasladado a las instalaciones de justicia cívica.

La dependencia informó que, previo a su ingreso a las galeras, el detenido fue sometido a una valoración médica en la que quedó asentado su estado físico, conforme a los protocolos aplicables.

Posteriormente, durante una revisión realizada por el personal de custodia, el hombre fue encontrado inconsciente. De inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos, quienes al arribar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras el fallecimiento, se dio intervención al Ministerio Público para el inicio de las diligencias e integración de la carpeta de investigación correspondiente. Será la autoridad ministerial la que determine la causa de la muerte y establezca si existe alguna responsabilidad derivada de los hechos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca informó que brindará las facilidades necesarias y entregará la información requerida por la autoridad investigadora para el esclarecimiento del caso.

En Pachuca bloquean calle para defender a director

Con un bloqueo sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, a la altura de la colonia 11 de Julio, padres de familia de la Escuela Secundaria General No. 8 Maestros de México exigieron que no fuera removido de su cargo el director del plantel, Roberto Blas Villalobos.

La protesta generó afectaciones a la circulación en ambos sentidos de una de las principales vialidades de la zona metropolitana de Pachuca, mientras los manifestantes demandaban la intervención de las autoridades educativas para revertir la presunta decisión de separar al directivo.

Los inconformes señalaron que la medida habría sido derivada de una denuncia presentada por los familiares de un alumno señalado por presuntos actos de acoso escolar. Afirmaron que el director actuó conforme a los protocolos establecidos para atender el caso y rechazaron que ello fuera motivo para su destitución.

Durante la manifestación, los padres de familia expresaron su respaldo a Roberto Blas Villalobos, de quien destacaron su trayectoria de 26 años en la institución y su desempeño al frente de la comunidad escolar.

Al lugar acudieron elementos del agrupamiento de granaderos para resguardar la zona y mantener el orden, mientras se desarrollaban las negociaciones entre representantes de los manifestantes y autoridades.

Tras varias horas de protesta, los padres de familia informaron que alcanzaron un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), por lo que el bloqueo fue retirado. Como resultado de las negociaciones, Roberto Blas Villalobos permanecerá al frente de la dirección de la Secundaria General No. 8.