Rescatan a mujer que se perdió en sierra de Durango por buscar hongos

Elementos de Protección Civil implementaron un operativo para localizar y rescatar a una mujer extraviada a la altura del centro turístico Puentecillos, en la zona serrana de Pueblo Nuevo, Durango.

Tras recibir el reporte a las 15:05 del martes, el personal se trasladó al lugar desplegando un operativo por tierra y aire, resultando exitoso y encontrando a la fémina en un lapso de tres horas con ayuda de drones y de personas que se sumaron a la búsqueda.

Se logró ubicar con bien, se valoró su estado de salud en el lugar sin necesidad de trasladar a un centro médico.

El personal implementó un operativo para dar con la mujer extraviada en la sierra del municipio Foto: Especial

El personal que participó en la búsqueda informó que este es el segundo caso de personas extraviadas que suben a la sierra en búsqueda de hongos.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población realizar este tipo de actividades con extrema precaución en el bosque y en horas donde haya la luz del sol tratando de evitar la lluvia y la noche ya que se puede tornar peligrosa la caminata.

Entre las recomendaciones está la de llevar un celular cargado previamente; conocer el lugar donde van a realizar la búsqueda de hongos.

Ir acompañado de una o más personas sin alejarse de un punto estratégico; llevar agua, comida, ropa cálida y un botiquín de primeros auxilios.

Además de tener registrados los números de emergencia en su celular, así como avisar a los familiares en caso de tardar demasiado tiempo.