Resultados UNAM 2026: ¿A qué hora salen y cómo consultar si fuiste aceptado?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará este viernes 17 de julio los resultados del Concurso de Selección para el ingreso a licenciatura 2026 y recibirá a 50 mil 113 estudiantes de nuevo ingreso, lo que representa un incremento de mil 454 espacios respecto del ciclo escolar anterior.

Del total de estudiantes aceptados, 21 mil 962 ingresarán mediante el Concurso de Selección, mientras que 28 mil 151 lo harán a través del Pase Reglamentado, informó la máxima casa de estudios.

Con esta nueva generación, la UNAM incrementará su matrícula de licenciatura y dará la bienvenida a estudiantes que cursarán alguna de las 134 carreras que ofrece en el Sistema Escolarizado y en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

Para el proceso de admisión 2026 se registraron 191 mil 306 aspirantes, de los cuales 158 mil 712 presentaron el examen de ingreso.

La Universidad informó que el proceso de admisión de alrededor de 2 por ciento de las personas que realizaron el examen fue cancelado por incurrir en conductas contrarias a lo establecido en la convocatoria y en la Legislación Universitaria.

Este proceso de selección marcó un precedente al ser la primera ocasión en que el examen de ingreso a licenciatura se aplicó completamente en línea, lo que permitió ampliar las posibilidades de participación para aspirantes que radican en distintas entidades del país e incluso en el extranjero, sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México.

Para garantizar la integridad del proceso, la UNAM utilizó un sistema de monitoreo apoyado en inteligencia artificial, capaz de registrar y detectar conductas irregulares durante toda la aplicación del examen, herramienta que complementó la supervisión realizada por personal especializado.

La Universidad señaló que este esquema tecnológico permitió reforzar las medidas de vigilancia durante el proceso de admisión y contribuir a preservar la equidad en el concurso de selección.

Los resultados podrán consultarse este viernes, cuando la institución dé la bienvenida a la nueva generación de universitarios e inicie el proceso de inscripción para el ciclo escolar 2026-2027.

¿Cómo y dónde consultar los resultados de la UNAM este viernes?

Para conocer si fuiste seleccionado en el Concurso de Selección Licenciatura 2026, debes realizar la consulta de manera digital. Sigue este paso a paso para evitar contratiempos:

Ingresa al sitio oficial: Entra directamente al portal de la

⚠️ Tip de seguridad: No uses buscadores genéricos para encontrar la página, ya que podrías entrar a enlaces caídos o convocatorias de años anteriores. Escribe la dirección directamente en tu navegador.

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Inicia sesión: Introduce el correo electrónico y la contraseña con los que te registraste al inicio del proceso para acceder a tu sesión personalizada en

Obtén tu diagnóstico: Una vez dentro, podrás ver el desglose de tus aciertos.

Nota: Para los aspirantes seleccionados, el sistema liberará el diagnóstico del examen únicamente si completaron previamente el examen diagnóstico de inglés en línea y respondieron la Hoja de Datos Estadísticos.

🗓️ Calendario para seleccionados: ¿Qué sigue ahora?

Si fuiste uno de los más de 50 mil alumnos aceptados en la Máxima Casa de Estudios, ¡muchas felicidades! Ahora debes continuar con el cronograma oficial de inscripción para asegurar tu lugar en el ciclo escolar 2026-2027:

Del 27 al 31 de julio: Entrega presencial de documentos (acude en la fecha y hora exacta que te indique tu hoja de resultado).

Del 3 al 7 de agosto: Proceso de inscripción en tu respectivo plantel o facultad.