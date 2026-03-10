Van más de 46 mil detenidos y 346 toneladas de droga asegurada en el sexenio: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, brindó su informe quincenal en materia de seguridad este martes 10 de marzo, en el cual detalló el número de detenciones que el gobierno federal ha logrado gracias a las diversas acciones emprendidas.

Por lo anterior, el titular de la SSPC explicó que han sido detenidas 46 mil 405 personas relacionadas con diversas faltas en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026.

El informe se dio a conocer en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde el funcionario federal indicó que se han decomisado también un total de 24 mil 122 armas de fuego.

En cuanto al aseguramiento de drogas, García Harfuch reveló que un cúmulo de 346.55 toneladas de estupefacientes han sido decomisadas, incluyendo 4 millones 490 mil 946 pastillas de fentanilo.

También, expuso el encargado de la seguridad del país, que se han desmantelado 2 millones 318 laboratorios, los cuales eran utilizados para la elaboración de diversas drogas por parte de grupos delincuenciales.

Sobre la extorsión informó que se han detenido a 907 personas relacionadas a este delito y que en total suman ya 5 mil 888 carpetas de investigación iniciadas por este delito cuya contención forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Disminuyen delitos de alto impacto

En otro orden ideas, pero relacionado al tema de seguridad, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, mencionó que los delitos de alto impacto también presentan una tendencia descendente.

En este caso, la funcionaria apuntó que la disminución ha sido de 28 por ciento entre octubre de 2024 y febrero de 2026. Entre los delitos que registraron reducciones destacan:

Secuestro, con –57.6 por ciento. Robo de vehículo con violencia, con –31.1 por ciento.

Robo total con violencia, con –21.9 por ciento.

Extorsión, con –16.8 por ciento.

Feminicidio, con –11.8 por ciento.

Según la titular del SESNSP el 2026 podría perfilarse como el año con menor incidencia de delitos de alto impacto en los últimos años, si se mantiene la tendencia observada hasta ahora.

