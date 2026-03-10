Mazda Kokoro recauda 40 millones en su primer año

En un contexto donde la responsabilidad social corporativa cobra cada vez mayor relevancia, Mazda de México presentó los resultados del primer año de su programa Mazda Kokoro, una iniciativa que vincula el desempeño comercial de la compañía con el apoyo directo a la niñez en el país.

La firma automotriz informó que, de enero a diciembre de 2025, el programa logró reunir 41 millones 804 mil 700 pesos, monto que será destinado a asociaciones que trabajan en favor de niñas y niños en México.

Mazda Kokoro, lanzado en 2025, se financia a partir de donaciones monetarias ligadas a la venta de vehículos nuevos y a los servicios de mantenimiento realizados en la red de distribuidores de la marca. Por cada auto nuevo vendido, el distribuidor donde se concreta la compra dona 100 pesos y Mazda de México iguala la cantidad. Asimismo, por cada servicio de mantenimiento realizado desde el 2 de enero del año pasado, el distribuidor dona 25 pesos y Mazda de México iguala esa cantidad.

Durante el periodo reportado, la armadora alcanzó 107 mil 004 vehículos vendidos, desempeño que permitió potenciar el alcance social del programa.

"El año pasado logramos el mayor número de ventas en la historia de Mazda de México y me enorgullece saber que, tan solo en el primer año, hemos impactado positivamente a miles de niñas y niños así como sus familias. Lo que vemos hoy es solo el inicio de una iniciativa que tiene la intención de vivir en el tiempo tanto como nos lo permita la gente", afirmó Miguel Barbeyto, presidente y CEO de Mazda de México y director de Nuevos Mercados de América Latina.

De acuerdo con la compañía, el donativo se traduce en más de 32 mil niñas y niños beneficiados de manera directa, así como alrededor de 160 mil personas impactadas indirectamente, entre ellas familiares y comunidades cercanas.

El impacto se concentra en el fortalecimiento de cuatro derechos fundamentales de la niñez: el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo; el derecho a la salud; el derecho al descanso y esparcimiento; y el derecho a la educación.

Gracias a los recursos recaudados, miles de menores pudieron continuar tratamientos médicos o dar seguimiento a sus estudios; cientos más accedieron diariamente a alimentación, así como a prótesis y equipo especializado para su desarrollo integral.

Con estos resultados, Mazda de México busca consolidar a Mazda Kokoro como un programa de largo plazo, en el que cada vehículo vendido y cada visita al taller representen no solo movilidad, sino también una oportunidad de transformar vidas.

En 2026, la inversión de Mazda Kokoro dará un paso histórico, pues la planta en Salamanca, Guanajuato, se sumará a los donativos con cada vehículo fabricado.

Esto significa que cada Mazda2, Mazda3 Sedán, Mazda CX-3 y Mazda CX-30 producido en México y que recorra las calles de cualquier ciudad del mundo, contribuirá directamente a mejorar la calidad de vida de la niñez mexicana.

Las asociaciones fueron elegidas por cada grupo de distribuidores, considerando que tienen presencia en el territorio donde operan.

¿Qué es Mazda Kokoro?

Mazda Kokoro es la iniciativa de responsabilidad social de Mazda de México, dedicada a transformar la vida de la niñez mexicana.

Por medio de alianzas estratégicas con distribuidores, colaboradores y clientes, impulsa el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y el bienestar, generando un impacto positivo y sostenible en las comunidades que más lo necesitan.

"Kokoro" significa "corazón" en japonés, símbolo que representa colocar a niños y niñas como el principal objetivo.

Actualmente, Kokoro se divide en tres programas principales: Kokoro, Kokoro en Acción y Kokoro Becas.

Sus principales valores son respeto, humildad, empatía, honestidad, colaboración, transparencia, confianza y responsabilidad social.

Su principal objetivo es mejorar el acceso de niñas y niños a derechos como educación, salud y recreación, impulsando el desarrollo integral de las comunidades donde Mazda se encuentra presente.