Sheinbaum se reúne con empresarios en Palacio Nacional; explorarán oportunidades de inversión

Un grupo de empresarios de países del norte de Europa arribaron este martes a Palacio Nacional donde dialogarán con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre oportunidades de inversión en México.

Los inversores ingresaron a la sede del Ejecutivo a pie por la puerta de Moneda número 3 y fueron llevados al Salón Tesorería, donde se reunirán con Sheinbaum. Se trata de 80 empresarios provenientes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, quienes llevan varios días en México reuniéndose con autoridades y empresarios mexicanos para explorar oportunidades de inversión, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Entre las empresas representadas en la reunión está las multinacionales Ericsson, Nokia, Volvo y AstraZeneca. Se espera que la reunión dure alrededor de una hora.

La presidenta ha tenido una intensa actividad de acercamiento con el sector empresarial en los últimos días. El jueves pasado se reunió con algunos de los empresarios más importantes de México, el lunes se reunión con dirigentes del Consejo Mexicano de Negocios.

vjcm