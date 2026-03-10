¡La espera terminó! Beneficiarios de Sembrando Vida reciben hoy pago de 6 mil 450 pesos

Tal y como lo dio a conocer el 2 de marzo de este 2026 la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, hoy las y los sembradores del programa Sembrando Vida recibirán su pago mensual de 6 mil 450 pesos correspondiente al mes de febrero.

De acuerdo a lo reiterado hoy por la funcionaria federal a través de su redes sociales, este martes 10 de marzo de 2026, los beneficiarios podrán hacer válido dichos recursos de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Sembrando Vida es uno de los Programas para el Bienestar más emblemáticos de la Cuarta Transformación y actualmente beneficia a más de 400 mil trabajadores del campo en un total de 24 entidades del país.

Dichas personas deberán estar pendientes del depósito bancario que se estará haciendo a las cuentas correspondientes de la institución bancaria ya antes señalada. Cabe mencionar que para localizar el banco más cercano, esta se puede consultar el sitio: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx

Aunado a lo anterior, este programa brinda además del apoyo económico, asesoramiento técnico productivo para consolidar proyectos agroforestales sostenibles. El programa tiene también un enfoque de restauración ambiental, con acompañamiento técnico y trabajo en las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC).

Estas comunidades fomentan los proyectos productivos, la cooperación, el ahorro y la organización social, lo que contribuye a la regeneración del tejido social y al fortalecimiento del campo mexicano.

Asimismo, el programa prioriza a comunidades indígenas y afromexicanas, buscando convertir las parcelas en unidades de producción sostenibles impulsando así el bienestar de las familias, promoviendo la autosuficiencia alimentaria y fortaleciendo la restauración ambiental.

fdm