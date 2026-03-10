‘El Cuini’, cuñado de ‘El Mencho’, negocia con Fiscalía de EU; pide aplazar audiencia

El presunto narcotraficante mexicano Abigael González Valencia, “El Cuini”, señalado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, se encuentra en discusiones con la fiscalía de Estados Unidos para alcanzar un posible acuerdo judicial que podría evitar que enfrente un juicio en una corte federal.

De acuerdo con documentos judiciales presentados ante la Corte de Distrito de Columbia, la defensa del acusado solicitó aplazar por 60 días la audiencia programada para el próximo 20 de marzo, con el fin de continuar revisando el material probatorio entregado por el gobierno estadounidense.

En el documento presentado ante el tribunal se señala que la defensa y la fiscalía han mantenido comunicación constante, mientras los abogados analizan una gran cantidad de evidencia, que incluye más de un año de intercepciones telefónicas autorizadas bajo el Título III, reportes de investigación y otros registros.

El texto judicial también confirma que las partes se encuentran en proceso de discusiones para una posible resolución del caso, lo que abre la puerta a que el acusado se declare culpable para evitar un proceso judicial prolongado.

Acuerdo de culpabilidad podría evitar un juicio federal

En caso de concretarse el acuerdo, “El Cuini” podría seguir la misma estrategia legal utilizada por otros líderes del narcotráfico mexicano que han optado por declararse culpables para negociar su sentencia con autoridades estadounidenses.

Entre los casos recientes destacan los de Ovidio Guzmán López, integrante del Cártel de Sinaloa, y Erick Valencia Salazar, quienes también enfrentaron procesos judiciales en Estados Unidos.

La defensa de González Valencia ya había solicitado previamente posponer audiencias judiciales, como ocurrió el 19 de enero, cuando se presentó una petición similar con el objetivo de abrir negociaciones con la fiscalía para un posible acuerdo de culpabilidad.

El proceso judicial contra Abigael González Valencia se desarrolla en Washington D.C., donde enfrenta cargos federales por conspiración para distribuir grandes cantidades de cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos.

Además, las autoridades estadounidenses lo acusan de participación en una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y del uso de armas de fuego en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Según agencias federales estadounidenses, el acusado habría desempeñado un papel de liderazgo dentro de una red criminal con operaciones que se extendían desde Sudamérica hasta territorio estadounidense.

Señalado como operador financiero del CJNG

Las investigaciones de seguridad en Estados Unidos identifican a González Valencia como uno de los principales operadores financieros del CJNG y líder de la organización conocida como “Los Cuinis”, considerada durante años una de las estructuras económicas más importantes dentro del narcotráfico mexicano.

El grupo criminal ha sido señalado por movilizar recursos financieros y coordinar rutas internacionales de tráfico de drogas, lo que habría permitido fortalecer las operaciones del cártel en distintos países del continente.

González Valencia es además cuñado de Rubén Oseguera Cervantes, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los líderes históricos del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El presunto narcotraficante fue entregado a Estados Unidos el 13 de agosto, como parte de un grupo de 26 criminales extraditados por México, después de haber permanecido cerca de una década encarcelado en territorio mexicano.

Las autoridades estadounidenses lo consideran el cerebro financiero detrás de gran parte de las operaciones económicas del CJNG, aunque en el proceso actual no enfrenta cargos específicos por lavado de dinero, pese a que su presunta función dentro del cártel estaba vinculada al manejo de recursos ilícitos.

Menciones en investigaciones sobre Ayotzinapa

De acuerdo con reportes periodísticos citados por el periodista Ioan Grillo, González Valencia habría ofrecido cooperar con el gobierno mexicano en investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes del caso Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Sin embargo, según dichos reportes, no habría aportado información relevante antes de ser trasladado a Estados Unidos para enfrentar los cargos federales.

El caso contra “El Cuini” es considerado por autoridades estadounidenses como uno de los procesos judiciales relevantes contra las estructuras financieras del narcotráfico mexicano, debido al presunto papel que habría desempeñado dentro del CJNG.

Mientras continúan las negociaciones entre la defensa y la fiscalía, la corte federal deberá decidir si concede el aplazamiento solicitado, lo que permitiría seguir explorando un acuerdo judicial antes de que el caso llegue a juicio.

