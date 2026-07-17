CFE mantiene la nota más alta de Moody’s gracias a su dominio en el mercado eléctrico

La agencia calificadora Moody’s reafirmó las notas de AAA.mx para deuda de largo plazo y ML A-1.mx para deuda de corto plazo en pesos mexicanos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuales representan el nivel más alto en la escala local. Este dictamen financiero posiciona a la empresa del Estado como una opción de inversión sumamente confiable y sólida dentro del mercado nacional.

El reconocimiento de la calificadora se sustenta en que la CFE genera aproximadamente el 72% de la energía eléctrica de México. Aunado a esto, la institución dispone de una robusta infraestructura que atiende de forma directa a 50 millones de usuarios, cifra que equivale al 99.8% de la población total del país. A través de su comunicado de prensa, Moody’s resaltó que la corporación es una pieza clave y fundamental para el desarrollo económico y la estabilidad social de la nación.

La ratificación de estas notas crediticias se alinea de manera directa con la estrategia de fortalecimiento institucional y bienestar social impulsada por el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estos indicadores reflejan la firmeza financiera de la Comisión Federal de Electricidad, respaldada por una solidez operativa y una posición preponderante en el mercado eléctrico mexicano.

Por otra parte, la relevancia de la infraestructura de la empresa estatal se constata en el ámbito de los eventos de alta exigencia técnica. La CFE, mediante su División de Distribución Valle de México Sur, mantiene en marcha un operativo especial enfocado en blindar el suministro de energía durante el desarrollo del torneo mundial de futbol. Estas labores garantizan la continuidad del servicio en puntos estratégicos como el Estadio Ciudad de México, el Centro de Alto Rendimiento —donde entrena la Selección Mexicana—, el Aeropuerto de Toluca y diversas zonas turísticas de las alcaldías Coyoacán y Xochimilco.

Para este despliegue preventivo y correctivo, que opera de forma continua las 24 horas de los siete días de la semana, se dispuso de un estado de fuerza compuesto por 351 especialistas en la materia, entre los que se incluyen 110 ingenieros coordinadores, 199 electricistas de campo y 42 operadores tácticos encargados del monitoreo digital en tiempo real.