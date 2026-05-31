Arrestan a sicarios del CJNG y se desatan bloqueos en Zitácuaro

La captura de cinco presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) derivó en bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a tiendas de conveniencia en la cabecera municipal de Zitácuaro, Michoacán.

De acuerdo con fuentes policiales, elementos de la policía estatal detuvieron a presuntos criminales ligados a la organización delictiva con sede en Jalisco.

En represalia, individuos armados robaron diversos vehículos para prenderles fuego y utilizar las unidades para bloquear calles y las principales carreteras que confluyen a la ciudad.

Las acciones criminales generaron alarma entre los habitantes de Zitácuaro, quienes suspendieron actividades comerciales y se refugiaron en sus domicilios.

Delincuentes queman 5 vehículos en Zitácuaro

Fuentes policiales confirmaron que los delincuentes quemaron un total de cinco vehículos: un autobús, un tractocamión y tres autos compactos.

Asimismo, de acuerdo con información difundida por medios locales, se registraron ataques contra dos tiendas de conveniencia de la cadena Oxxo.

La tensión, que comenzó alrededor del mediodía de ayer, concluyó pasadas las 16:00 horas, luego de que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional intervinieran con patrullajes de vigilancia.

Zitácuaro se mantiene como uno de los principales focos rojos en Michoacán por la presencia del CJNG. Según fuentes estatales, en esta región prevalece la extorsión a comerciantes de todos los rubros, así como a productores agrícolas y ganaderos.

Alfonso Valencia, alias Repollo. Foto: Especial.

Arrestan a El Repollo en Michoacán

La Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad, detuvieron en Tepalcatepec, Michoacán, a Alfonso Valencia, alias Repollo, identificado como presunto integrante de Cárteles Unidos, organización criminal trasnacional y requerido por EU.

El operativo derivó de una orden de cateo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, liderada por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal.

Por Raúl Flores.

*mcam