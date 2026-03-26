COFEPRIS y sector farmacéutico analizan regulación e innovación médica

En un contexto donde la coordinación entre autoridades sanitarias y la industria farmacéutica en México resulta clave para el fortalecimiento del sistema de salud, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el Dr. Víctor Hugo Borja, y el Lic. Santiago Álvarez, vicepresidente ejecutivo de PiSA Farmacéutica, en conjunto con sus equipos de trabajo.

Durante el encuentro se abordaron los principales retos y oportunidades en materia de regulación sanitaria, así como los procesos vinculados al desarrollo e innovación de medicamentos genéricos en el país. Las y los participantes intercambiaron perspectivas sobre la necesidad de contar con marcos regulatorios que impulsen la investigación, el desarrollo tecnológico y la agilidad para el acceso oportuno a nuevas terapias.

Excélsior

El diálogo permanente con la autoridad sanitaria y el trabajo coordinado con el sector farmacéutico son fundamentales para ampliar el acceso de la población a tratamientos innovadores, al permitir procesos más eficientes y oportunos en la disponibilidad de medicamentos de vanguardia, a través del fortalecimiento de las cadenas de suministro en el país.

En este contexto, PiSA Farmacéutica, como empresa mexicana dedicada al desarrollo, producción y distribución de medicamentos genéricos y biosimilares, mostró su disposición para sumarse a la estrategia de inversión del Plan México, con el objetivo de fortalecer la oferta terapéutica en el país y favorecer alternativas accesibles, eficaces, seguras y de calidad para los pacientes.

Este tipo de encuentros forma parte de una dinámica permanente de diálogo entre regulador e industria, orientada a atender los desafíos en el acceso a medicamentos, la evolución de los procesos regulatorios y la incorporación de innovación en el sector farmacéutico nacional.

En este marco, la interacción entre la autoridad y las empresas farmacéuticas cobra relevancia para identificar áreas de oportunidad, fortalecer procesos y generar certidumbre regulatoria ante el avance constante de la innovación científica y tecnológica en nuestro país.

«pev»