Semar refuerza adiestramiento táctico en Campeche

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), realizaron ejercicios de adiestramiento especializado en el municipio de Champotón, Campeche, con el objetivo de reforzar su capacidad de respuesta ante escenarios de alto riesgo.

De acuerdo con información oficial, en estas maniobras participó personal del Batallón de Infantería de Marina número 331, así como cursantes del Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, quienes llevaron a cabo prácticas a bordo de un helicóptero.

Durante la jornada se ejecutaron distintas técnicas de inserción táctica, entre ellas descenso por soga rápida, rappel e inserciones acuáticas. La primera permite a los elementos descender de manera inmediata desde la aeronave en zonas donde no es posible aterrizar, priorizando la rapidez en el despliegue. En tanto, el rappel consiste en un descenso controlado mediante cuerdas y equipo especializado, lo que brinda mayor precisión en la llegada al punto de operación.

Durante la jornada se ejecutaron distintas técnicas de inserción táctica. Cortesía

Las prácticas también incluyeron inserciones al mar directamente desde la aeronave, una técnica orientada a intervenciones en entornos marítimos, donde la coordinación y el tiempo de reacción resultan determinantes.

La institución naval precisó que todas las maniobras se realizaron bajo estrictos protocolos de seguridad y con la supervisión de instructores certificados. Previo a cada ejercicio, se verificaron las condiciones del equipo y de la aeronave, además de la aplicación de medidas preventivas antes, durante y después de cada operación.

Este tipo de adiestramiento forma parte de la preparación continua del personal naval, enfocado en fortalecer sus capacidades operativas y garantizar su eficacia en misiones de seguridad y apoyo a la población.

fdm