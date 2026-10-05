Usurpan cuotas indígenas en la Cámara de Diputados: UNAM revela simulación en 39 curules

El discurso oficial de las autoridades electorales y las bancadas políticas presume a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados como la más plural e incluyente en la historia de México. Sin embargo, la realidad detrás de las cifras revela un mecanismo sistemático de simulación y usurpación: de 49 legisladores clasificados como indígenas, únicamente 10 tienen una representación orgánica en sus comunidades, mientras que el resto obtuvo las candidaturas mediante intercambio de favores, dádivas y promesas de obras públicas.

En el estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titulado Evaluación de la eficacia de las acciones afirmativas en candidaturas federales (2018-2024), se expone la brecha entre la norma y la práctica. El análisis concluye que los partidos políticos convirtieron las acciones afirmativas —concebidas para saldar deudas históricas con sectores vulnerables— en una vía rápida para ubicar a cuadros de élite y operadores tradicionales.

El mercado de la adscripción calificada

El hallazgo más contundente del análisis cualitativo y cuantitativo elaborado por los investigadores de la UNAM se ubica en las curules destinadas a los pueblos y comunidades originarias.

Aunque la normativa electoral asignó formalmente 49 espacios para la representación indígena en el Congreso federal, los testimonios recabados entre los propios legisladores, autoridades comunitarias y expertos concluyen que únicamente alrededor de 10 diputados poseen una adscripción e identidad comunitaria orgánica.

Claves • Radiografía de las Curules Indígenas 49 curules asignadas por cuota indígena en la LXVI Legislatura.

asignadas por cuota indígena en la LXVI Legislatura. 10 diputados acreditan un vínculo comunitario real y representatividad orgánica.

acreditan un vínculo comunitario real y representatividad orgánica. 39 legisladores obtuvieron la candidatura sin antecedentes comunitarios ni hablar una lengua originaria.

obtuvieron la candidatura sin antecedentes comunitarios ni hablar una lengua originaria. Mecanismo de fraude: Tráfico de constancias apócrifas y negociación de favores políticos con caciques locales.

El informe documenta cómo las maquinarias partidistas convirtieron el requisito de la “autoadscripción calificada” en un mercado de favores para asignar los 39 escaños restantes. Para registrar a candidatos ajenos a las comunidades, las dirigencias recurrieron a la obtención de constancias apócrifas o tramitadas mediante dádivas, promesas de obras públicas o favores políticos a autoridades locales.

Así, políticos sin antecedentes de trabajo comunitario, sin hablar una lengua originaria ni residir en los municipios indígenas, obtuvieron del Instituto Nacional Electoral (INE) el aval para ocupar espacios reservados.

El boquete de la autoadscripción simple

Si en el ámbito indígena la adscripción calificada fue burlada, en las acciones afirmativas para la diversidad sexual (LGBTQ+), personas con discapacidad y afromexicanas el problema radicó en el diseño normativo.

En estas categorías rige el principio de “autoadscripción simple”, lo que significa que basta con que la persona aspirante firme una declaración bajo protesta de decir verdad para ser considerada parte de la minoría.

En Diagnóstico • Vacíos Normativos Puerta trasera electoral: Al basarse en la "autoadscripción simple" sin requerir pruebas documentales para proteger el derecho a la intimidad, las dirigencias usaron las cuotas para diversidad y discapacidad como vía de escape para ubicar a perfiles que no cabían en las listas ordinarias.

El estudio de la UNAM puntualiza que la ausencia de mecanismos de verificación probatoria rigurosa convirtió a estos casilleros en la “puerta trasera” de los partidos para colocar candidaturas en las listas plurinominales o de mayoría relativa que no encontraban espacio en las cuotas ordinarias.

Bajo el argumento de proteger el derecho a la privacidad e intimidad de las personas —para evitar que la autoridad obligue a alguien a hacer pública su orientación sexual o condición médica—, el sistema electoral creó una laguna que las cúpulas partidistas explotaron para cometer fraude a la ley sin posibilidad de sanción inmediata.

El reporte también expone la captura partidista de estas cuotas. En el caso indígena, Morena y sus aliados (PT y PVEM) concentran más de 80% de los espacios asignados por acción afirmativa en la actual legislatura. No obstante, los investigadores señalan que la instrumentalización de las cuotas es una práctica generalizada en todo el espectro político.

El desamparo de la diáspora

El análisis dedicado a la cuota migrante retrata un retroceso normativo provocado por las presiones de las propias fuerzas políticas. A pesar de que los mexicanos en el exterior envían montos récord de remesas, los diputados electos bajo la acción afirmativa migrante enfrentan un régimen que frena su representatividad.

Conclusión • Diagnóstico de la UNAM Los partidos políticos han adoptado las acciones afirmativas únicamente como un trámite burocrático de cumplimiento obligatorio ante el INE y el TEPJF, diseñando estrategias sistemáticas de simulación para conservar el control de las curules en el Congreso de la Unión.

La flexibilización de los criterios probatorios aprobada para los procesos recientes permitió que personas sin residencia ni trayectoria probada en el extranjero ocuparan dichas candidaturas.

A esto se suma una contradicción legal: la legislación electoral prohíbe a los aspirantes a diputaciones migrantes realizar actos de campaña en el extranjero o recibir financiamiento en los países donde reside la diáspora, obligándolos a autofinanciarse o a depender del aparato partidista en territorio nacional.

El diagnóstico de la UNAM es rotundo: los partidos políticos han adoptado las acciones afirmativas únicamente como un trámite burocrático de cumplimiento obligatorio ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), diseñando estrategias de simulación para conservar el control del poder legislativo.

Fotos: Especial