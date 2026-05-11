En pleno Senado hacen campaña por colombiano; proselitismo extranjero

El Senado de la República fue escenario de actividades electorales a favor de Iván Cepeda, izquierdista colombiano aspirante a la presidencia de ese país, así como Aída Quilcué, quien busca la vicepresidencia de Colombia por el partido Pacto Histórico.

Durante la instalación de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Colombia, promotores de ese partido entregaron propaganda instando a votar en los consulados ubicados en territorio mexicano.

El jueves 7 de mayo, a las 18:00 horas, la sede de Xicoténcatl 9 del Senado de la República dio cabida al encuentro Diplomacia Parlamentaria y la Relación con los Grupos de Amistad. Instalación de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Colombia, que oficialmente tenía la anfitronía de la senadora morenista de Guerrero, Beatriz Mojica y, de acuerdo con algunos de los asistentes, uno de los convocantes fue el español Abraham Mendieta.

Sin embargo, la senadora Mojica no llegó; estuvo la expriista y actual morenista Cynthia López Castro, quien centró su discurso en el tema de los grupos de amistad desde el Poder Legislativo.

Por su parte, el diputado federal de Morena Gabriel García Hernández hizo un llamado a la hermandad de los pueblos latinoamericanos, asegurando que no deben existir fronteras para la solidaridad regional.

Pese al tono diplomático oficial, se entregaron tres tipos de volantes. En uno de éstos se puede leer la consigna “Gobernaré escuchando al pueblo, por eso mandaré obedeciendo”.

Convierten a Senado en casa de campaña; injerencia

Bajo el cobijo de Morena y el disfraz de “diplomacia parlamentaria”, activistas del partido Pacto Histórico de Colombia distribuyeron propaganda electoral a favor de Iván Cepeda en la sede alterna de Xicoténcatl.

La instalación de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Colombia, dentro del Senado de la República, fue utilizada por activistas de Morena y Colombia para actividades electorales, pues se promocionó el voto por Iván Cepeda, candidato presidencial en Colombia, y por Aída Quilcué, como vicepresidenta de ese país.

“Por el cambio y la paz en Colombia, vota por Iván y Aída a la presidencia en consulados de Colombia en México”, dice la propaganda del partido Pacto Histórico que se entregó en el Senado mexicano, donde fue posible observar a promotores de ese partido político colombiano con playeras amarillas y logotipos para instar al voto por el candidato de izquierda en Colombia.

Algunos de los asistentes traían camisetas de Pacto Histórico. Especial

Beatriz Mojica, la anfitriona

El jueves 7 de mayo, a las 18:00 horas, la sede de Xicoténcatl 9 del Senado de la República fue sede del encuentro Diplomacia Parlamentaria y la Relación con los Grupos de Amistad. Instalación de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Colombia, que oficialmente tenía la anfitrionía de la senadora morenista de Guerrero, Beatriz Mojica y, de acuerdo con algunos de los asistentes, uno de los convocantes fue el español Abraham Mendieta.

La senadora Mojica no llegó; sólo estuvo la expriista y actual morenista Cynthia López Castro, quien centró su discurso en el tema de los grupos de amistad desde el Poder Legislativo.

De acuerdo con un comunicado oficial del Senado, la senadora Cynthia López Castro dijo que “Colombia ha sido inspirador para México, pues basta con recordar que el Cablebús que hoy opera en la Ciudad de México está inspirado en el que se ubica en Medellín; lo mismo sucedió con la red de transporte, la interconexión entre estos y el Metro, tal y como sucede en Bogotá”.

Desde el Senado están a favor de hermanar a las naciones, por lo que todas las senadoras y senadores tienen la responsabilidad de estar involucrados en la política exterior del país, y por ello reafirman su solidaridad con Colombia”. agregó.

Por su parte, el diputado federal de Morena, Gabriel García Hernández, aseguró que este evento “es de gran relevancia para fortalecer la unidad de los pueblos hermanos como Colombia, pues toda Latinoamérica debe unirse, ya que no hay fronteras para la solidaridad y la hermandad”.

En estos tiempos se debe convocar a la hermandad para que haya un grupo de amistad y solidaridad parlamentaria con el pueblo colombiano, pues solo el amor entre los pueblos los puede sacar adelante”, dijo el legislador federal.

Distribución de propaganda electoral

Pero en los hechos, la reunión del Senado fue de apoyo a la candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilcué. Fueron tres tipos de impresos para pedir a los colombianos radicados en México que los respalden.

“Gobernaré escuchando al pueblo, por eso mandaré obedeciendo”, dice uno de los volantes que se distribuyeron, en donde se observa una boleta electoral de Colombia y se pide que “del 25 al 31 de mayo” participen en respaldar a la distancia a la dupla identificada como aspirantes de la izquierda.

El tercer volante pide que los colombianos radicados en el extranjero se inscriban “como jurado electoral en el exterior” e incluye los códigos para acceder a las plataformas respectivas.

En los volantes repartidos se invita a votar. Especial

Antecedentes con la Presidencia

El pasado 6 de abril, desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter), Iván Cepeda dio cuenta de la segunda reunión que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le expresó “el reconocimiento y admiración de que ella goza en Colombia”.

La primera reunión que tuvieron fue el 25 de noviembre del 2025, en la cual, según publicó él, le expresó la admiración que los colombianos tienen por ella.