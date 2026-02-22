Usan IA como escudo contra robos carreteros

En un panorama nacional donde la inseguridad en las carreteras desafía constantemente a las autoridades y a las empresas de logística, la tecnología ha dejado de ser un accesorio para convertirse en el pilar de la supervivencia operativa ante el robo a transporte de carga.

Con IA identifican detalles clave como el cambio de ruta, llamadas inusuales del conductor, objetos sospechosos en la vía, inhibidores de señal e incluso si el chofer va comiendo o bostezando, y con esos focos rojos 30 minutos se vuelven clave para poder recuperar una unidad, así como la mercancía que transporta.

Durante 2025, se abrieron 10 mil 367 carpetas de investigación por el delito de robo a autotransporte de carga, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Del total de los delitos, 6 mil 263 correspondieron al fuero común y 4 mil 104 al fuero federal, es decir, estos últimos fueron atendidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

El hartazgo de conductores de vehículos de carga ante la escalada de la inseguridad en carreteras estalló el año pasado. Cientos de ellos realizaron bloqueos en vías federales y aduanas. Se sumaron campesinos inconformes con los cambios a la Ley de Aguas propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero el 27 de noviembre sostuvieron una reunión en la Secretaría de Gobernación, se pactó la liberación de puntos carreteros. Días más tarde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tuvo un encuentro con representantes de cámaras y asociaciones del autotransportes, con quienes se comprometió a mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras del país.

“En colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación, acordamos reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia delictiva”, aseveró.

A finales de 2025, transportistas y campesinos realizaron bloqueos en diversos puntos del país, en demanda de mayor seguridad y en rechazo a la Ley de Aguas.

Frente a ese reto, muchas empresas de transporte recurren a empresas de logística, como Numaris, que trabajan en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno para combatir ese tipo de robo y echan mano de la IA, empleándola no sólo como una herramienta de rastreo, sino como un sistema predictivo.

Desde el Centro de Monitoreo Inteligente, ubicado en Guadalajara, colaboradores manejan la plataforma.

Le damos un seguimiento muy a detalle al transporte, desde su punto de salida, hasta su punto de llegada. Este tipo de equipos que instalamos a las unidades son equipos que generan diferentes eventos durante ese trayecto, a los que llamamos alertamientos, que, en cuanto la herramienta los detecta, se pone en marcha el protocolo de reacción”, comentó a Excélsior Miguel Ángel Navarro, director comercial de Numaris.

¿Por qué 30 minutos son clave ante un robo de este tipo? Porque a diferencia de los satélites que durante muchos años se han usado para la recuperación de un vehículo y con los que, en muchos casos, se obtenía la ubicación después de consumado el atraco, con la IA, en cuanto se detecta una anomalía (como un desvío o falta de respuesta del operador), inicia el protocolo de recuperación.

Se realiza una predenuncia al 911 para que las autoridades (estatal, municipal o Guardia Nacional) tengan un registro oficial al llegar a la ubicación proporcionada; en tanto, servicios de seguridad particulares inician la intervención, permitiendo un alto índice de éxito. Además, se apoyan de la ANERPV (Asociación Nacional de Empresas de Recuperación de Vehículos).

“Esos eventos los convertimos en alertamientos. Como puede ser salida de geocerca (perímetro virtual definido por software sobre un mapa geográfico), detenido en un lugar no autorizado, exceso de velocidad o desvío de ruta”, detalló Navarro.

“En esos 30 minutos, en donde detectamos que ya hay un desvío y el operador no nos contesta, empieza el protocolo de recuperación del vehículo o ya la consideramos como una unidad robada”, puntualizó.

Los puntos rojos del país

El análisis de datos acumulado de Numaris, al cierre de diciembre de 2025, revela una geografía del riesgo. El transporte de carga pesada es el sector más vulnerable, registrando 176 eventos tan sólo en el último mes del año. El boletín anual identifica cinco entidades como las de mayor incidencia:

A pesar de los esfuerzos oficiales, la percepción desde los centros de monitoreo es de un incremento constante. Numaris reportó que en 2025 registraron aproximadamente 400 robos entre sus clientes, superando las cifras del año anterior ya desde el tercer trimestre.

Los delincuentes van diversificando sus estrategias para consumar sus robos. Pero un factor que sigue presente es el uso de jammers (inhibidores de señal). Ante ellos, la tecnología también es una opción, pues “al ser blanco de esto, el equipo ya no puede avisar que está inhibido, pero sí puede tomar una acción interna, como que se bloquee la unidad, que puedas tener un aviso interno de que estás entrando a una zona en donde existe ese tipo de inhibidores o que se te está acercando algún vehículo que tiene un inhibidor”.

Unidades inteligentes contra el huachicoleo

La IA no sólo protege la unidad frente a la delincuencia externa, también optimiza la seguridad interna y la logística. La plataforma actual permite convertir los vehículos en “unidades inteligentes” mediante accesorios que monitorean en tiempo real el consumo de combustible, detectando instantáneamente la “ordeña” o extracción ilegal de diesel.

Tenemos un accesorio para saber si hay extracción de diesel. Y lleva a un alertamiento, dice exactamente a qué hora fue, en dónde fue y cuántos litros de extracción de hubo”, indicó Navarro.

Asimismo, el uso de videocámaras internas con IA ha revolucionado la prevención de accidentes. Estos dispositivos analizan los gestos del operador para detectar signos de cansancio o distracciones como el uso del celular. “Para poder ver si el operador maneja cansado se puede deslindar la responsabilidad si la culpa no la tuvo el operador”, agregó el entrevistado, subrayando que estas herramientas protegen tanto el activo humano como el financiero.

Navarro agregó que reconocen el esfuerzo de las autoridades y las mejorías en diversos sectores, pero en cuanto a la seguridad en las carreteras consideran que aún falta por hacer.

“Sí hay algunos sectores donde nuestras autoridades han hecho un muy buen esfuerzo para mejorar las cosas, pero tristemente lo que yo percibo en mi centro de monitoreo, pues es un aumento (de inseguridad), sobre todo en carreteras”, subrayó.

