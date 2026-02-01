Urgen búsqueda de ingeniero oaxaqueño; estaba en Sinaloa

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) solicitó al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una acción urgente y medidas cautelares en favor del ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez, originario del municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, desaparecido en Concordia, Sinaloa.

Maurilio Santiago Reyes, abogado y presidente de la organización civil, informó que la víctima, de 26 años de edad, desapareció la mañana del 23 de enero, junto con 13 personas más, quienes laboran en la empresa Cicar S. A. de C. V. y la minera canadiense Vizsla Silver Corp, en la parada de autobuses ubicada en la autopista de Villa Fuente, que comunica de Durango a Concordia.

El ingeniero Osorio Sánchez fue enviado por el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco (ITT) a hacer su residencia a la empresa Cicar S. A. de C. V., con sede en Puebla, que a su vez, lo remitió en junio del 2025 a Concordia, a unos 40 kilómetros de Mazatlán, como supervisor de túneles del kilómetro 161 al kilómetro 188 de la autopista a Durango”, expuso.

Piden medidas cautelares a la CIDH y que FGR atraiga el caso

Por lo anterior, subrayó que ha requerido medidas cautelares a la CIDH para garantizar la protección de la vida e integridad personal de Pablo Osorio Sánchez y de las demás personas desaparecidas.

Además, destacó que ha pedido una acción urgente a la CED de la ONU y así el Estado mexicano cumpla con su obligación internacional de búsqueda inmediata y efectiva, así como de protección integral a las víctimas y sus familias.

También demandó que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerza su facultad de atracción y asuma la investigación, garantizando imparcialidad, eficacia y respeto a los derechos humanos, para la localización con vida de Osorio Sánchez y de las 13 personas más.

Finalmente, exigió se garantice el derecho de las familias a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, conforme a los estándares internacionales.

Si bien la asociación habla de 14 personas, el pasado viernes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el gobierno federal ya se encuentra en coordinación con la Fiscalía de Sinaloa para encontrar sólo a los 10 trabajadores reportados como secuestrados de la empresa minera Vizsla Silver, en el municipio de Concordia.

Estamos ya en coordinación con el estado. A las familias de las víctimas decirles que todo el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la presidenta, no va a parar en su búsqueda”, aseguró García Harfuch.

*mcam