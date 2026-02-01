La 'Mañanera' de Claudia Sheinbaum cambia de horario y sede

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en sus redes sociales que la conferencia “Mañanera” de este lunes 2 de febrero cambia de horario y sede.

Por primera ocasión, la rueda de prensa matutina se desarrollará en la Cineteca Nacional recientemente inaugurada en Chapultepec.

“Mañana 2 de febrero, la conferencia matutina será a las 8:00 am desde la Cineteca Nacional Chapultepec”, detalló la presidenta Sheinbaum en sus redes sociales.

Este lunes la rueda de prensa matutina que encabezará la presidenta Sheinbaum iniciará a las 8:00 horas en lugar de las 7:30 horas en que inicia habitualmente y será ahora en la Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada al poniente de la CDMX.

Tras la rueda de prensa, la presidenta inaugurará el Tren Interurbano El Insurgente, que iniciará servicio en todo su recorrido, de Zinacantepec en el Estado de México a Observatorio en la Ciudad de México.

Con motivo de la inauguración, el servicio operará con los siguientes horarios solo este 2 de febrero de 2026.

Horarios del tren para el 2 de febrero Foto: Especial

JCS