Clima en México este 2 de febrero de 2026: Prevén lluvias y heladas 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este lunes 2 de febrero de 2026, el cual prevé heladas y lluvias.

La masa de aire ártico asociada al frente frío 32 se desplazará hacia el oriente del golfo de México y modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual incremento de las temperaturas diurnas en gran parte de la República Mexicana, sin embargo, durante la mañana y noche el ambiente continuará siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.

De igual forma, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y con rachas de 40 a 60 km/h en Yucatán y Quintana Roo.

Un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente del golfo de México, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente y sureste del país.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas mínimas para este 2 de febrero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en la CDMX y Edomex: habrá ambiente frío

En el Valle de México se prevé hoy 2 de febrero de 2026 cielo despejado a medio nublado durante el día.

Por la mañana, ambiente muy frío a frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente fresco a templado, sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX) y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México (Edomex).

La temperatura mínima para la CDMX será de 4 a 6 °C y la máxima de 20 a 22 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Lava frecuentemente las manos.

Evita tocarte la cara.

Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.

Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

