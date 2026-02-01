Clima en México este 2 de febrero de 2026: Prevén lluvias y heladas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este 2 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este lunes 2 de febrero de 2026, el cual prevé heladas y lluvias.
La masa de aire ártico asociada al frente frío 32 se desplazará hacia el oriente del golfo de México y modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual incremento de las temperaturas diurnas en gran parte de la República Mexicana, sin embargo, durante la mañana y noche el ambiente continuará siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.
De igual forma, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y con rachas de 40 a 60 km/h en Yucatán y Quintana Roo.
Un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente del golfo de México, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente y sureste del país.
Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.
De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas mínimas para este 2 de febrero de 2026 en los siguientes estados:
Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua.
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Clima en la CDMX y Edomex: habrá ambiente frío
En el Valle de México se prevé hoy 2 de febrero de 2026 cielo despejado a medio nublado durante el día.
Por la mañana, ambiente muy frío a frío con bancos de niebla en zonas altas.
Por la tarde, ambiente fresco a templado, sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX) y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México (Edomex).
La temperatura mínima para la CDMX será de 4 a 6 °C y la máxima de 20 a 22 °C.
Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 19 a 21 °C.
Recomendaciones en época de frío
- Abrígate bien.
- Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).
- Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.
- Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).
- Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.
- Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).
- Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.
- Evita el consumo excesivo de alcohol.
- Cuida tus vías respiratorias.
- Lava frecuentemente las manos.
- Evita tocarte la cara.
- Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.
- Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.
