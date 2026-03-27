Hormonas en carne de res importada de Brasil, alertan

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Un informe de auditoría sobre controles sanitarios realizado por la Unión Europea (UE), alertó sobre la importación de productos de ganado bovino tratado con hormonas procedentes de Brasil.

Se trata de carne de res con Estradiol 17β, sustancia utilizada con fines terapéuticos o zootécnicos en hembras, prohibidos en los países de la UE.

El estradiol (benzoato o cipionato), se utiliza en hembras bovinas principalmente para la sincronización de celos y ovulación en protocolos de Inseminación Artificial.

El documento de 12 páginas, resultado de una investigación realizada entre el 14 y el 31 de octubre de 2025, salió a la luz en momentos clave de la renegociación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que busca ampliar el intercambio agroalimentario entre ambas regiones.

El sector ganadero europeo lleva muchos años manifestando su preocupación por las diferencias en los estándares sanitarios y productivos entre la UE y los países exportadores.

La auditoría de la Unión Europea, identificó en particular 174 hembras tratadas con estradiol 17β, en productos certificados exportados a su mercado.

Según la Comisión Europea, Brasil no ha logrado garantizar que las exportaciones de carne no contengan Estradiol 17β, por lo que las deficiencias detectadas socavan la confianza en la capacidad de las autoridades brasileñas para evitar la presencia de hormonas en animales destinados al consumo humano.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, los residuos de la hormona Estradiol 17β, pueden generar un grave peligro para la salud humana, así como afectar a la calidad de los productos alimenticios de origen animal.

Esta hormona utilizada por Brasil en la producción de carne de res, puede provocar "efectos endocrinos sobre el crecimiento, inmunológicos, neurobiológicos, inmunotóxicos, genotóxicos y carcinógenos".

"En el caso particular de la utilización del Estradiol 17β, se deberá considerar esta sustancia como carcinógeno completo, ya que provoca tumores y favorece su desarrollo", alertaron las autoridades españolas.

Mercado Nacional

El hallazgo de la Unión Europea, preocupa debido a que en los últimos tres años, México ha incrementado al triple la importación de carne de res procedente de Brasil, alcanzando aproximadamente 100 mil toneladas entre enero y octubre de 2025.

Estas compras a Brasil, superaron las 10 mil toneladas mensuales en algunos momentos de 2025, impulsadas por el establecimiento del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), compitiendo de manera desleal con productores nacionales, al entrar al país libres de aranceles, sin controles sanitarios y saturando el mercado.