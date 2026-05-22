Hugo Aguilar solicita atraer de nuevo el caso Vera Carrizal a la SCJN

Ministro Hugo Aguilar solicita atraer, por segunda ocasión en menos de un mes, el caso Vera Carrizal para que lo conozca la SCJN, a pesar de que hace unos días se votó que “no es trascendente ni tampoco relevante conocer ese asunto”.

-La defensa reclama que es ilegal juzgar dos veces un mismo caso, a pesar de que la Corte votó que no hay pruebas que involucren a Vera Carrizal.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, notificó a las autoridades de Oaxaca que regresen el caso de Juan Antonio Vera Carrizal a la Corte para revisión, a pesar de que hace menos de dos semanas, en votación de cinco contra tres, se decidió que la justicia de Oaxaca desahogara el caso, de acuerdo con el abogado Édgar López García, defensor de Juan Vera Carrizal, quien desde hace seis años se encuentra privado de la libertad, acusado de ser el autor intelectual del feminicidio contra María Elena Ríos.

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En entrevista, el abogado de Juan Antonio Vera Carrizal explicó que “el 14 de agosto de 2024, el señor Vera Carrizal fue absuelto de los cargos. Por un trámite administrativo cancelaron su boleta de libertad. En ese tiempo, Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Tribunal de Oaxaca, mandó a realizar. Nosotros nos inconformamos ante diversas instancias sobre ese acto ilegal porque no lo permite la Constitución, así como la ley procesal. Después de todos los recursos, llegó a un tribunal colegiado, donde tres magistrados del Poder Judicial de la Federación resolverán, pero no en definitiva el asunto”.

El Tribunal Colegiado en Oaxaca, que depende del Poder Judicial Federal, ha negado el acceso a la justicia ya por más de dos años. Este asunto se tendría que resolver el 3 de junio de 2025, pero se canceló. Posteriormente, el 21 de marzo, cuando la SCJN ordenó traer el caso al máximo tribunal, el 14 de mayo la máxima autoridad manifestó que no es trascendente ni tampoco relevante conocer ese asunto, por no existir relevancia y por no haber pruebas que involucren a Juan Antonio Vera Carrizal.

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El abogado declaró que “hoy por la mañana nos notifican que el ministro Hugo Aguilar ordena de nueva cuenta que se remita el expediente para someter ante la Corte si va a conocer o no. ¿Cómo? O sea, primero la Corte dijo que no y ahora de nueva cuenta piden que sí se les regrese el caso. Exactamente. El ministro Aguilar regresa el expediente a la Corte para que decidan otra vez si conocen o no, lo cual sí rebasa los límites legales”.

“El asunto es político y la conducta del ministro Aguilar ha sido política, no jurídica. Entonces, estamos un poco consternados. Todavía no creemos que el máximo tribunal se comporte de esta manera y haremos las denuncias públicas correspondientes. Ya acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; también haremos la denuncia internacional para dar a conocer cómo se administra la justicia en el país”.

En respuesta sobre la salud de Vera Carrizal, se aclaró que ha tenido “cinco cirugías y dos preinfartos. Sí lo han revisado médicos de la Fiscalía, quienes han determinado que debe permanecer hospitalizado”.

El retraso en la impartición de justicia ha sido por las presiones de María Elena Ríos: “Por ejemplo, tenemos registro de la presión a los jueces. Lo último fue cuando Néstor Vargas Solano solicitó el día de ayer cancelar la votación del caso porque citó a una de las ponentes que integran el Tribunal Colegiado a la sede México. Entonces, en sesión pública se manifestó que el funcionario mandó citar a la magistrada, con matices de que le daría indicación de que resolviera en contra del señor Vera Carrizal, por lo cual... Nosotros siempre hemos sostenido que esa cancelación de la boleta de libertad es totalmente ilegal”.