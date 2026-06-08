UNAM suspende actividades el 11 de junio por inauguración del Mundial 2026

Ante las afectaciones a la movilidad que se prevén por la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó suspender actividades académicas y administrativas el próximo jueves 11 de junio.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, la UNAM detalló que la medida responde a los diversos cierres viales anunciados para esa jornada, los cuales podrían generar complicaciones severas en los traslados de estudiantes, académicos y trabajadores.

La institución señaló que la suspensión será de carácter excepcional y aplicará únicamente durante ese día.

Explicó que la decisión también tomó en cuenta que los ciclos escolares semestral y anual ya concluyeron y que actualmente existe una disminución significativa en la afluencia dentro de las entidades académicas.

De manera excepcional y sin que siente precedente alguno, se determina la suspensión de actividades exclusivamente para esa jornada”, indicó.

COMUNICADO

A la comunidad universitaria



Como es de conocimiento público, el próximo jueves 11 de junio se realizará la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como el juego inaugural en el Estadio Ciudad de México. #UNAM https://t.co/aXIpv7aetW — Facultad de Psicología de la UNAM (@unam_psicologia) June 9, 2026

Comunicado de la UNAM en el que confirma que suspende actividades el 11 de junio Foto: Especial

Tampoco habrá clases en educación básica y media superior

Por Georgina Olson

Días atrás se informó que el jueves 11 de junio de 2026, día en que rodará el balón para inaugurar el Mundial 2026, los estudiantes de escuelas públicas en la Ciudad de México no tendrán clases.

Fue durante la apertura de la Sala de Prensa Internacional en Campo Marte, cuando la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que acordó con Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la suspensión de actividades académicas para facilitar la movilidad y evitar el caos vial en la capital.

Detalló que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, le informó que “el día de la inauguración del Mundial el 11 de junio no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior y esto pues es importante, estamos hablando del día de la inauguración, nada más".

¿Qué escuelas no tendrán clases el 11 de junio en CDMX?

La medida aplicará exclusivamente para el sistema de educación pública básica y media superior. Las escuelas que no tendrán clases son:

Primarias

Secundarias

Preparatorias públicas

Brugada aclaró que esta suspensión es únicamente por el día de la inauguración. Asimismo, adelantó que otras instituciones capitalinas informarán de manera independiente si deciden pausar sus labores.

¿Cómo llegar al estadio el día del partido inaugural?

Para garantizar que el evento fluya sin embotellamientos, el gobierno implementará un modelo de transporte inteligente y sostenible. "No queremos vivir el Mundial atrapados en el tráfico", enfatizó Brugada al anunciar múltiples alternativas ecológicas para los asistentes con boleto, para que así no tengan que trasladarse en auto hasta el Estadio de la Ciudad de México y evitar el caso vial.

Es un modelo más ordenado, inteligente y sostenible para llegar al estadio. No queremos vivir el Mundial atrapados en el tráfico, los aficionados que tengan boletos tendrán distintas alternativas para llegar que son eficientes, cómodas, rápidas y seguras", puntualizó.

Sistema "Park and Ride" (Estacionamientos remotos)

Este modelo permitirá a los aficionados estacionar sus vehículos en zonas estratégicas y abordar autobuses eléctricos que los llevarán directamente al estadio. Los puntos habilitados serán:

Campo Marte

Xochimilco

Six Flags

Santa Fe

Plaza Carso

Rutas de transporte eléctrico directo

Para quienes prefieran no usar su auto, habrá rutas eléctricas directas que saldrán desde puntos icónicos de la ciudad hasta el Cetram Huipulco o Santa Úrsula (desde donde se caminará entre 15 y 30 minutos al estadio), explicó la jefa de Gobierno. Las salidas serán desde:

Bellas Artes

Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Parque México

Estadio Universitario

Además, la ciudad pondrá a disposición de los aficionados 2 mil bicicletas, 2 mil scooters y mil taxis exclusivos para la jornada inaugural.